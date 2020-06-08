【新冠肺炎】內地擬擴大核酸檢測範圍　八類重點人群「應檢盡檢」

國務院聯防聯控機制今日（8日）發布《關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見》（下簡稱《實施意見》），要求積極擴大檢測範圍，各地可根據疫情防控工作需要和檢測能力，確定並動態調整檢測策略和人群範圍，而密切接觸者、境外入境人員等八類重點人群「應檢盡檢」

《實施意見》稱，中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議作出部署，要求著力提升檢測能力，盡力擴大檢測範圍。加強核酸檢測工作，既有利於鞏固防控成果，維護群眾健康，又有助人員合理流動，推動全面復工復産復學，是「外防輸入、內防反彈」的重要措施。

《實施意見》稱加強核酸檢測工作，既有利於鞏固防控成果，維護群眾健康，又有助人員合理流動，推動全面復工復産復學，是「外防輸入、內防反彈」的重要措施。（中新社）

《實施意見》提及，要積極擴大檢測範圍，全力排查風險隱患，各地可根據疫情防控工作需要和檢測能力，確定並動態調整檢測策略和人群範圍。其中，對於密切接觸者、境外入境人員、發燒門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監所工作人員、社會福利養老機構工作人員八類重點人群要「應檢盡檢」，其他人群「願檢盡檢」。各地可根據本地實際確定和動態調整優先檢測人群。

此外，要加強公眾監測預警。疾控機構定期對普通人群進行抽樣監測和流行病學調查，做好信息收集、分析研判和監測預警工作。各地根據疫情發展變化動態調整常態化防控措施和動態推進應檢盡檢。

《實施意見》同時提到，要擴大檢測範圍的能力要求，提出從加強實驗室建設、強化質量控制和生物安全、加強人員規范培訓、加快設備產能提升、確保訊息安全暢通等五個方面，推進加快提升檢測能力，全力滿足檢測需求。