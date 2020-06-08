中國發赴澳旅行提醒　外交部：澳洲國內針對中國的歧視層出不窮

針對中國發布赴澳洲旅行提醒的相關事件，中國外交部在6月8日予以回應，發言人華春瑩表示，「中方發佈赴澳旅行提醒有充分事實論據。」

中國與澳洲關係在多重因素影響下持續趨冷。（Reuters）

華春瑩表示，「過去一段時間來，澳洲國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，澳洲媒體上有大量報道。比如，一些澳洲政客和媒體將新冠病毒稱為『中國病毒』，惡毒篡改中國國旗、國徽圖案；很多在澳華僑華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害；一些華人和亞裔家庭財產遭到破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇；悉尼、墨爾本、布里斯班等多個城市出現帶有對華種族岐視意涵的塗鴉或文字。根據澳洲人權委員會統計，2020年第一季度已有數百名亞裔投訴遭受種族歧視，種族歧視投訴佔比高達25％。據澳洲廣播公司報道，4月一週內就發生3起針對華人家庭的種族主義襲擊。新南威爾士州2020年1月至4月收到241起種族歧視投訴，昆士蘭州警方3月到5月初收到22起種族歧視報案。」

「這些難道還不夠有說服力嗎？」華春瑩強調，「中國政府一向本着負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計劃，做好自身安全防護。我們也奉勸澳洲方面正視問題，採取切實措施維護和保障在澳中國公民的安全和權益。」

近來，中國與澳洲兩國關係不斷降温，且在各領域的爭端不斷出現。澳洲6月5日宣布將對外國投資法進行重大修改，目的是加強對外國投資者的國家安全審查。雖然澳洲財政部長富萊頓伯格（Josh Frydenberg）並未單獨提及中國或其他國家，但中國政府此前就澳洲修改外國投資法一事表達過關切。