【一分鐘看世界】特朗普「做騷」？美國群星轟警暴、印度反華情緒

今天是6月3日星期三，在大致多雲的早上，你需要知道的國際新聞：

特朗普「做騷」

美國多個城市的連日示威活動繼續上演，另一方面總統特朗普（Donald Trump）言行也繼續爆發爭議，他6月1日突然手持聖經現身，並走去教堂供媒體拍照一番，但事前警察卻要為此「清場」，動用催淚彈等驅散示威者，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）與美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）分別作出批評，鮑澤批評聯邦警察對和平示威者使用催淚彈，希拉里則呼籲選民用選票教訓特朗普。而在11月大選與特朗普正面交峰的前副總統拜登亦指特朗普導致國家分裂，揚言自己當選後修補各方關係。

另一方面特朗普建議出動軍隊應對示威，亦引來爭議，外界擔心只會令事態惡化，就連國防部官員也對此抗拒，分析認為特朗普的種種舉動是為了選舉......（按此閱讀更多）

↓↓↓警放催淚彈驅趕示威者後 特朗普手持《聖經》前往教堂：

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明星與企業轟警暴

在美國這次示威浪潮中，一眾明星也加入，明星如Ariana Grande、Timothée Chalamet、Anna Kendrick等影星都走上街頭抗議警暴，至於天后Lady Gaga則在Instagram發文批評特朗普擁有全世界最大的權力，卻帶來無知與偏見。且在這次風波中，不少大型品牌也開腔發聲，但也有品牌被翻舊帳而挨批。

警暴問題引來批評，事件源頭的明尼阿波利斯市警方遭州政府調查、紐約州長科莫亦批評紐約警方在制止搶掠不力，但其實另一邊也有警察的親民行為受到讚賞，密歇根州一位警長脫下頭盔武器與示威者並肩而行，就引來全場感動鼓掌……（按此閱讀更多）

↓↓↓荷里活群星齊轟警暴 迪士尼Netflix奧斯卡罕見發聲點圖放大瀏覽：

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印度反華情緒升溫

中印兩國在邊境問題再度爆發矛盾之際，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式於印度火速走紅，成為印度區Google Play的熱門應用程式。另一邊廂，外界則關心是誰洩露了中印最新邊境衝突的關鍵情報……（按此閱讀更多）

世衛內部會議錄音流出？

中美仍就中國有否延誤通報疫情的問題上繼續爭拗，美聯社6月2日就報道，根據一些世衛內部會議的錄音，有世衛官員曾因中國延遲公布疫情資訊而感到受挫。

新冠肺炎在全球至今有超過600萬宗確診病例，幸在多個地方開始出現疫情持續緩和跡象，西班牙6月1日沒有新增死亡病例，是自3月3日以來首次。日本則突然在全國出現秘密煙花，祈願疫情早日消退……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：日本這次的神秘煙花裝置上寫着「惡疫退散」。圖為6月1日府中市的工作人員在處理準備燃放的煙花，並以印有祈願疫情消失字樣的紙張封口。（Getty）

五眼「望」香港

港版國安法繼續成為國際社會關注焦點，美國總統特朗普與澳洲總理莫里森在電話中談及有關問題，而兩國外長亦與英國、新西蘭及加拿大外長舉行電話會議，內容亦離不開香港……（按此閱讀更多）

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