【一分鐘看世界】特朗普「做騷」？美國群星轟警暴、印度反華情緒

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今天是6月3日星期三，在大致多雲的早上，你需要知道的國際新聞：

特朗普「做騷」

美國多個城市的連日示威活動繼續上演，另一方面總統特朗普（Donald Trump）言行也繼續爆發爭議，他6月1日突然手持聖經現身，並走去教堂供媒體拍照一番，但事前警察卻要為此「清場」，動用催淚彈等驅散示威者，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）與美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）分別作出批評，鮑澤批評聯邦警察對和平示威者使用催淚彈，希拉里則呼籲選民用選票教訓特朗普。而在11月大選與特朗普正面交峰的前副總統拜登亦指特朗普導致國家分裂，揚言自己當選後修補各方關係

另一方面特朗普建議出動軍隊應對示威，亦引來爭議，外界擔心只會令事態惡化，就連國防部官員也對此抗拒，分析認為特朗普的種種舉動是為了選舉......（按此閱讀更多

↓↓↓警放催淚彈驅趕示威者後　特朗普手持《聖經》前往教堂：

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明星與企業轟警暴

在美國這次示威浪潮中，一眾明星也加入，明星如Ariana Grande、Timothée Chalamet、Anna Kendrick等影星都走上街頭抗議警暴，至於天后Lady Gaga則在Instagram發文批評特朗普擁有全世界最大的權力，卻帶來無知與偏見。且在這次風波中，不少大型品牌也開腔發聲，但也有品牌被翻舊帳而挨批。

警暴問題引來批評，事件源頭的明尼阿波利斯市警方遭州政府調查紐約州長科莫亦批評紐約警方在制止搶掠不力，但其實另一邊也有警察的親民行為受到讚賞，密歇根州一位警長脫下頭盔武器與示威者並肩而行，就引來全場感動鼓掌……（按此閱讀更多

↓↓↓荷里活群星齊轟警暴　迪士尼Netflix奧斯卡罕見發聲點圖放大瀏覽：

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印度反華情緒升溫

中印兩國在邊境問題再度爆發矛盾之際，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式於印度火速走紅，成為印度區Google Play的熱門應用程式。另一邊廂，外界則關心是誰洩露了中印最新邊境衝突的關鍵情報……（按此閱讀更多

世衛內部會議錄音流出？

中美仍就中國有否延誤通報疫情的問題上繼續爭拗，美聯社6月2日就報道，根據一些世衛內部會議的錄音，有世衛官員曾因中國延遲公布疫情資訊而感到受挫。

新冠肺炎在全球至今有超過600萬宗確診病例，幸在多個地方開始出現疫情持續緩和跡象，西班牙6月1日沒有新增死亡病例，是自3月3日以來首次。日本則突然在全國出現秘密煙花，祈願疫情早日消退……（按此閱讀更多

新冠肺炎：日本這次的神秘煙花裝置上寫着「惡疫退散」。圖為6月1日府中市的工作人員在處理準備燃放的煙花，並以印有祈願疫情消失字樣的紙張封口。（Getty）

五眼「望」香港

港版國安法繼續成為國際社會關注焦點，美國總統特朗普與澳洲總理莫里森在電話中談及有關問題，而兩國外長亦與英國、新西蘭及加拿大外長舉行電話會議，內容亦離不開香港……（按此閱讀更多

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