華春瑩稱蓬佩奧誤解中英聯合聲明：英治時香港有民主和自由嗎？

針對美國國務卿蓬佩奧日前表示，中國共產黨拒絕給予香港人民承諾的自由，違背與英國簽署的協議承諾，中國外交部發言人華春瑩表示，其在《中英聯合聲明》方面有很多誤解，又反問「在英國對香港156年殖民統治期間，香港有過民主和自由嗎？」

華春瑩反問「在英國對香港156年殖民統治期間，香港有過民主和自由嗎？」（資料圖片）

華春瑩表示，注意到近日以來有個別外國政客對香港國安立法發表各種各樣的言論。「我不知道他們在發表言論之前有沒有認真讀過《中英聯合聲明》，能不能準確說出《中英聯合聲明》具體條款的具體內容。其實在這方面有很多誤解，如果不是故意的話，所以我認為有必要費點時間解釋一下。」

華春瑩介紹稱，《中英聯合聲明》是中英之間關於中國收回香港以及有關過渡期安排的重要文件，一共有8條正文和3個附件，當中的規定隨著香港回歸以及各項後續工作的完成，都已經履行完畢。在香港實施一國兩制，包括中方制定香港國家安全立法的法律基礎，是中國的憲法和基本法，而不是《中英聯合聲明》。

華春瑩表示，「蓬佩奧自己曾講過，香港的價值在於它是可以影響中國的自由堡壘，這句話本身就已經洩露了他的天機和內心深處的想法。」（資料圖片）

她表示，蓬佩奧稱中國拒絕給香港人民自由，「我們可以請他回答一下，在英國對香港156年殖民統治期間，香港有過民主和自由嗎？28位港督中哪位是由香港民眾選舉產生的？那個時候，港人有上街抗議示威的自由嗎？英國對香港殖民統治期間，英國的《叛逆法》適用於香港。」

華春瑩指，香港國安立法是針對極少數嚴重危害中國國家安全的行為，絕大多數遵紀守法的香港公民以及外國投資者根本沒有任何必要擔憂。而在有關的立法決定公佈後，短短的八天時間，就有將近三百萬的港人聯署支持國安立法。連日來，一些著名的外資企業，比如匯豐，怡和，太古，渣打也都紛紛表態支持有關的立法決定。香港總商會調查顯示，61%的企業認為，從長遠看，將從國安立法當中受益或對他們未來在香港的運作沒有任何影響，恆生指數也是連續5天回升。「這些都是對涉港國安立法以及一國兩制未來投下的信任票。」

華春瑩續指，美方個別的政客為什麼反應如此強烈，其實原因也非常簡單，因為他們真正關心的並不是香港的所謂自由、權利，而是為所欲為地來破壞中國國家安全的自由。「蓬佩奧自己曾講過，香港的價值在於它是可以影響中國的自由堡壘，這句話本身就已經洩露了他的天機和內心深處的想法。」她又強調，維護國家安全在任何國家都屬於中央的事權，堅決反對任何外部勢力企圖干預中國香港事務。