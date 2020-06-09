習近平現身寧夏「最後貧困縣」　考察扶貧攻堅及民族團結情況

國家主席、中共中央總書記習近平8日赴寧夏考察調研。當天下午，他先后來到吳忠市紅寺堡鎮弘德村、黃河吳忠市城區段、金星鎮金花園社區，了解寧夏西吉縣推進脫貧攻堅、加強黃河流域生態保護、促進民族團結等情況。 西吉縣是寧夏自治區僅剩國家級貧困縣，該縣所在的西海固地區，曾被聯合國列為「最不適宜人類生存地區之一」。

寧夏吳忠市利通區金花園社區常住居民13000多人，其中近一半是少數民族。習近平同居民們交流，他說：「中華人民共和國是一個多民族的社會主義大家庭，在你們的社區就體現出來了，回族、漢族為主的多民族社區。剛才我看到你們這個社區很好的經驗，特別是民族之間和睦的關係，這是我最希望看到的。我們都是中華民族大家庭中的一份子。脫貧、全面小康、現代化，一個民族都不能少，我們都是攜手並進。這體現五千年的中華文明，也體現我們中國特色社會主義制度的優越性。」

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2015年中共決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，到2020年，中國要實現農村貧困人口脱貧，貧困全部摘帽，解決區域性整體貧困問題。目前，距離完成脱貧大限僅不到6個月時間，按照官方的說法，截至今年3月底，大陸還有52個貧困縣未摘帽，其中寧夏同期宣布4個貧困縣摘帽，僅剩1個未退出貧困序列。

寧夏西吉縣是當下僅剩的國家級貧困縣，其所在的西海固地區，曾被聯合國列為「最不適宜人類生存地區之一」，也是中國最乾旱之地。此番習近平到訪寧夏聚焦扶貧，意在督促扶貧，要求「一個都不能少」。

除習近平外，中共高層近來多下基層就扶貧問題進行實地查訪。6月7日，分管扶貧工作的中共政治局委員、中國國務院副總理胡春華參觀陝西梁家河，強調扶貧迎來最後關鍵「硬骨頭」。

稍早前的6月1日，中共政治局常委、國務院總理李克強現身山東，了解受新冠肺炎疫情衝擊的中小微企業和個體工商戶的經營情況。

另外6月4日，中共政治局常委、國務院副總理韓正視察湖南，早前的4月21日，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際視察甘肅，並召集四省紀委書記座談，部署反腐工作。