恒豐銀行原董事長蔡國華案開審　曾總結「蔡國華思想」要員工學習

山東恒豐銀行首任董事長姜喜運一審獲刑死緩半年之後，其繼任者蔡國華貪腐案也將開審。 山東省東營市中級人民法院網站披露顯示，蔡國華被以國有公司、企業、事業單位人員濫用職權罪公訴至東營市中院，該案於6月9日上午9時開庭審理。 2017年11月，當時任恆豐銀行董事長將滿4年的蔡國華因涉嫌嚴重違紀違法被查。

根據《財新網》披露，山東省東營市中級法院於2020年6月9日公開審理蔡國華案。檢方指控蔡國華犯國有公司人員濫用職權罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、違法發放貸款罪共五個罪名，案涉金額共約103億元人民幣，預計庭審將持續數日。

山東恒豐銀行原董事長蔡國華。（網絡圖片）

東營市中級法院官網及官微均沒有發佈庭審直播。

總部設在山東省煙台市的恒豐銀行，是中國12家全國性股份制銀行之一。它的前身是成立於1987年10月的煙台住房儲蓄銀行。

2003年煙台住房儲蓄銀行在原來基礎上經過整體股份制改造，改制變更為恒豐銀行股份有限公司（簡稱恒豐銀行）。自改制以來，煙台市國資委一直是恒豐銀行的第一大股東，對恒豐銀行實行國資監管。

正因如此，雖然業務由銀監繫統監管，但是影響人事任命的黨委關係卻是在煙台市當地。最終的結果是恒豐銀行長期處於一個監管真空區。這也是2014年爆發的中國最大「剛兑案」的根本原因。

2013年，蔡國華接管恒豐銀行，此前他已進入當地政府擔任副市長一職。

據該銀行兩名前員工稱，蔡國華在恒豐銀行的權力幾乎沒有受到任何制約。據當地媒體報道，蔡國華把自己的巨幅畫像掛在各分行內，一位前員工表示，他還總結了「蔡國華思想」要求員工學習。

有評論者稱，蔡國華確實有一套控制權術，用政治權術管理商業銀行，因為玩得溜，才能成為銀行的「土皇帝」，獨裁集權，為所欲為，大搞個人崇拜。