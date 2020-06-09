遼寧宏運足球隊員赴省體育局追討欠薪　局方以「聚眾」為名報警

中甲球隊遼寧宏運（前遼足）上月（5月）底因欠薪被中國足協取消註冊資格。周一（8日）上午，遼寧宏運球員、梯隊教練等人赴遼寧省體育局請願追討欠薪，卻被局方以「聚眾」為名報警。

遼寧宏運足球隊員赴省體育局追討欠薪。（微博）

綜合內地傳媒報道，6月8日上午，遼寧宏運足球隊員、梯隊教練、還有部分球員家長，來到遼寧省體育局，求見省體育局局長宋凱請願追討欠薪，守候幾小時仍沒有得到接見，隨後體育局方面報警，以聚眾為由將他們驅趕離開。

遼寧宏運隊長桑一非在微博寫道：「報警哈哈哈，我們要血汗錢天經地義，你們政府承諾的一周時間幫我們解決問題！現在兩週了，領導就躲起來不見我們，然後報警說我們聚眾！你們真的是丟死人了！」

資料顯示，遼寧宏運前身為遼寧足球隊，於1955年成立，上世紀曾在中國足壇創下「十連冠」的佳蹟，中國國腳如李鐵、李金羽、張玉寧、徐亮、丁海峰等都曾效力於該球會。1995年底，宏運集團加入，與遼寧省體育局共同控股，才改名遼寧宏運。

時至今年5月23日，中國足協宣布，因欠薪問題未解決，註冊遼寧宏運等11隊足球隊的資格。5月25日，遼寧宏運隊員遼寧省體育局局長宋凱請願，要求處理欠薪問題。當時，宋凱承諾一周內會針對欠薪問題給遼足隊員們答覆，並將協助隊員聯繫遼足解決欠薪等問題。