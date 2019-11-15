【世界盃外圍賽】中國足協微博致歉疑用錯成語　網民：咁都滿意？

國足主帥納比在昨晚不敵敍利亞1：2的世界盃外圍賽後請辭，中國足協在今日凌晨於微博發聲明，接受納比的辭職，並對於令球迷失望而致歉。不過，中國足協稱「中國男足表現差強人意」，被網民疑似用錯成語，因為「差強人意」的意思是勉強令人滿意，難道輸波兼教練辭職都令人滿意？

中國足協今日（10月15日）凌晨發微博，接納納比的請辭，並向廣大球迷道歉。以下為中國足協的聲明全文：

「世界盃預選賽四十強賽過去兩場比賽，中國男足表現差強人意，令廣大球迷倍感失望，中國足協對此深表歉意！國家隊主教練里皮（納比）在賽後發佈會上提出辭職，中國足協接受這一辭職請求。中國足協接下來將會深刻反思，重組男足國家隊，打好接下來的四十強賽比賽。」

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國足球員輸波後，難掩失望的神情。（視覺中國）

中國足協的道歉並未有平息球迷怒火，網民紛紛留言批評，更有人要求中紀委、監察部介入調查。有網民留意到，足協的聲明可能用字不當，因為「差強人意」的意思是勉強令人滿意，是個正面的形容詞，有人留言：「差強人意的意思是說勉強使人滿意，所以這個詞是褒義。小編也不知道什麼文化水準！」有人就指足協每一方面都很業餘，「看起來你們還自我感覺良好呢！」

內地網民反應（按圖放大）：

擺烏龍的張琳芃賽後答謝球迷的支持。（視覺中國）

更多網民是藉此「抽水」，質疑中國足協連輸波都滿意，有人留言：「可能是小編也買了國足輸，所以覺得尚且讓人滿意。」亦有人稱：「武磊張琳芃各進一個，你還不滿意？」

李可離開球場。（視覺中國）

另外，《新華社》今早撰文，評論國足，稱國足今場輸波後，離卡塔爾世界盃又遠一步，對於教練納比再次請辭而感到悲涼。《新華社》的文章指振興國足需要耐性，要長期計劃，不能計較短期得失。

該文叫大家面對現實，世界級教練及歸化兵並不能帶來大改變，「拋棄幻想吧！我們要承認這就是中國足球實力的真實體現，我們無法指望一個大牌教練和幾個歸化球員就能把國足扛進世界盃。」

「捫心自問，在中國足球開啟改革大幕之後，真正有多少部門和多少人做到了不計短期得失，而期久久為功？」

該文指振興足運，需要長時間的默默耕耘，「一聲長歎之後，中國足球需要真正的臥薪嚐膽，要有坐十年、甚至二十年冷板凳的定力。按照足改精神的指引，擴大足球人口，完善青訓體系和推進職業聯賽市場化改革，一步也不能停歇。」