【新冠肺炎】美國醖釀對華索賠　中國法學會副會長：典型誣吿濫訴

新冠肺炎疫情爆發後，美國許多政治人物主張向中國「追責」「索賠」。 對此，中國政法大學教授、中國法學會副會長、中國國際法學會會長黃進日前在接受官媒新華社專訪時說，此舉背後有着險惡的政治算計。

黃進認為，所謂「追責」「索賠」不僅沒有國際法依據，沒有事實基礎，沒有證據支撐，而且也是對本身即為疫情受害國的中國及其人民的「二次傷害」，是基於政治目的發動的「法律戰」，是典型的誣吿濫訴，更是嚴重違反國際法主權平等和國家主權豁免原則、破壞國際秩序的國際不法行為。

中國政法大學教授、中國法學會副會長、中國國際法學會會長黃進。（網絡圖片）

他說，這場「法律戰」雖然表面上以法律之爭的形式出現，但本質是「政治戰」，是對中國改革開放40多年的長足進步和成就、對中國對於新冠疫情的果斷處理和有效管控「羨慕嫉妒恨」，企圖通過「法律戰」來混淆視聽、打壓遏制中國，轉嫁自身抗疫不力的責任。

黃進指，「法律戰」還與美國「選舉戰」結合在一起。他從美國大選年的角度分析稱，從過去幾十年的歷史經驗看，每逢大選，民主黨和共和黨及其候選人總拿中國說事，無端指責中國，塑造對華強硬姿態，爭取勝選。他表示，在新冠疫情全球蔓延的背景下，藉助對華「法律戰」來打「選舉戰」更加成為候選人的競選噱頭。

另外，他還提及2009年H1N1流感最初在墨西哥和美國暴發，但後來查實病毒來源於美國。他表示，H1N1流感不僅在美國大面積暴發，且蔓延至200多個國家和地區，導致近20萬人死亡，但國際上並未因此追究美國等國的責任。

黃進稱，人類歷史上無數次遭遇瘟疫侵襲，從未發生一個國家因暴發疫情而被追責的先例，國際法上也並未有因疫情而承擔國家責任的相關規則。因為疫病屬天災，發生在何時何地具有偶然性和不可抗力。