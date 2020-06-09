李顯龍談中美：中國崛起美國未衰落　兩國若對抗可持續數十年

新加坡總理李顯龍撰文稱，美國並不是一個衰落中的強國，而中國經濟也並非虛假繁榮，他提到亞洲國家不想在兩強之間選邊站隊，他稱，若美國選擇遏制中國崛起，或北京在亞洲試圖建立獨有勢力範圍，這可能會使中美兩國走上一條持續幾十年的對抗之路。

圖為2019年4月李顯龍（左）訪問北京時，他當天與中國總理李克強會面（Getty）

新加坡總理李顯龍在6月4日的美國《外交》雜誌（Foreign Affairs）發表題為《瀕臨險境的亞洲世紀》的文章。李顯龍在文中稱，美國和中國各自都面臨着重要的抉擇。美國必須判斷是不是要把中國的崛起視為現實威脅，並通過各種可能的手段遏制中國的崛起，還是接受中國成為一個它本應成為的世界強權。

文章稱，美國很可能要做出痛苦的調整，但無論美國面臨的任務多麼艱鉅，它都有必要做出認真的嘗試，在當前的國際規則制度體系內包容中國的要求。這套體系給予所有國家以責任和限制，加強了各國間的互信，管控各國間的衝突，併為合作與競爭創造一個更加安全和穩定的環境。

文章提到，亞洲國家不想在兩個強國之間選邊站隊，若美國選擇遏制中國的崛起，或北京在亞洲試圖建立獨有的勢力範圍，這可能會使中美兩國走上一條持續幾十年的對抗之路。

李顯龍認為，美國並不是一個衰落中的強國。美國有韌性也有力量，其力量源泉之一就是它有能力吸引全世界的人才投奔美國。在科學領域獲得諾貝爾獎的九名華人中，有八位是美國公民或後來入籍為美國公民。

中國則擁有活力十足的經濟並不斷掌握更先進的科技。中國經濟可絕不是波將金村式（Potemkin village）的虛假繁榮，或蘇聯解體前步履蹣跚的管制經濟。中美兩國的任何對抗都不可能導致美蘇冷戰的結局，即有一方和平解體。