【南方暴雨】11省逾262萬人受災　多地降雨量破同期紀錄

中國南方近期遭遇入汛以來最強降雨，洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市）262.7萬人次受災，多地降雨總量打算6月上旬同期紀錄。

南方多地出現暴雨。（中央氣象台）

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據央視新聞報道，廣西、廣東9地降雨量打破當地6月上旬降雨總量紀錄。中央氣象台今日6時發布暴雨藍色預警，預計未來十天（6月10-19日）長江中下游將有強降雨，西南地區東部和南部、江漢、黃淮南部、江淮、江南、華南西北部和東部等地累計降雨量有50～150毫米。

截至6月9日下午2時，南方洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市）262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元人民幣。

6月9日，受持續強降雨影響，廣西桂林漓江市區段出現洪峰。（中新社）

廣東多地暴雨 部分地區水浸嚴重

7日凌晨開始，廣東多地暴雨。據廣東省水利廳9日消息，廣東北江第1號洪水形成，全省有13條河流超警戒水位。受持續強降雨影響，廣東韶關、廣州、清遠、河源等多地發生水浸。廣州增江河出現20年一遇的洪峰，最高水位甚至超警戒水位2.66米，沿河低窪地段出現漫堤，多名群眾被困。

廣西亦持續受到暴雨洪澇影響，各地江河水位猛漲、城鄉積澇嚴重。今天（10日）白天，廣西桂林、柳州、河池、南寧等地雨勢依然比較強烈，大部地區有中到大雨，局地仍有暴雨到大暴雨。不過目前本輪大範圍降雨過程已臨近尾聲，預計明天（11日）整個過程基本結束，但桂林、柳州、河池等市的部分地區仍有中雨，局部大雨到暴雨。

廣西桂林市陽朔縣江河、水庫水位猛漲，造成多處發生塌方及山體滑坡，部分房屋損毀嚴重，大量群眾被困。