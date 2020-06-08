【廣州暴雨】山泥傾瀉民居被埋　消防員徒手刨土救出3人1死2傷

近日廣東多地出現強降雨天氣，周日（7日）晚，廣州市花都區梯面鎮發生山泥傾瀉災害，一幢民房被壓塌致3人被埋。消防隊接報後到達現場展開救援，消防員徒手刨開泥土救人，最終救出3人，但1名女童因傷勢較重搶救無效死亡。

據廣州消防介紹，消防指揮中心於6月7日晚7時51分左右接到群眾報警，稱當地發生泥石流地質坍塌災害，被泥石流壓塌民房為一幢單層磚混結構房屋。指揮中心調派9輛搶險救援車和55名消防員趕赴現場施救。

消防員徒手刨土救出3人。（廣州消防）

晚上8時10分，消防人員到達現場，發現現場因持續降雨導致山泥傾瀉，已將一幢房屋掩埋，並有一個煤氣罐起火。經詢問現場報警人員得知，坍塌房屋內有3人被埋，生死不明。了解情況後，現場指揮員組織展開救援，下令滅火組冷卻滅火，並及時轉移液化石油氣瓶至安全區域，搜救小組展開對被埋人員的救援。

一名救援消防員介紹稱，進入坍塌房屋後，先看到一名婦女下半身被牆體與泥土埋壓，只剩胸部以上露出在外，身體無法動彈，意識比較清醒。消防員立即徒手刨開泥土，利用繩索把牆體拖住穩定，防止繼續下壓。同時幾名消防員合力將接近150公斤的牆體抬起移開。在移開牆體後發現，一名女童在婦女懷抱中，兩人都被泥土牆體壓住。被發現時小女孩頭部流血受傷，已處於昏迷狀態，婦女着急大喊「快救救我的孩子」，消防員則對其進行安撫。

兩名婦人被救出後在醫院接受治療，無生命危險。（廣州消防）

根據現場情況，消防員決定優先救援女童。在救援時卻發現女童的腳被另外一個牆體壓住，消防員們繼續深挖，隨後將牆體挪開，於晚8時58分左右將女童救出，移交現場醫護人員搶救。晚上9時3分，消防員合力徒手刨開泥土救出一名婦人。晚9時6分，在相近位置救出另一名婦人。最終經過近1小時全力救援，被埋3人均被成功救出，並移交醫護人員救治。

據花都區政府消息，3名傷者被送醫院救治後，其中3歲女童因傷勢較重，於周一（8日）凌晨4時35分經醫院搶救無效死亡；兩名被救婦人仍在醫院治療中，無生命危險。

▼ 圖輯｜受暴雨影響 廣州全市多區水浸

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暴雨災害肆虐8省份 已致9死5失蹤

據國家減災辦官方微信公眾號消息，6月2日至今，江南、華南及貴州南部等地出現持續強降雨天氣，強降雨引發洪澇、風雹和地質災害，造成茶葉、辣椒等作物不同程度受災，城區道路、村莊出現積水，部分水產養殖設施被沖毀。

據統計，災害造成江西、湖南、廣西等8省份45市州200個縣市區176.3萬人受災，9人死亡，5人失蹤，12萬人緊急轉移安置，6.9萬人需緊急生活救助；900餘間房屋倒塌，1.3萬間不同程度損壞；農作物受災面積113.5千公頃，其中絕收9.8千公頃；直接經濟損失28.8億元。

（綜合報道）