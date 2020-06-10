【非洲豬瘟】內地疫苗臨床試驗順利　3千隻試驗豬無「水平傳播」

據內媒《中國科學報》10日（周三）報道，據中國農業科學院2017-2020年重大科研進展發布會的資訊，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗臨床試驗進展順利，3千隻試驗豬反應良好，無水平傳播。

由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗臨床試驗進展順利，3千隻試驗豬反應良好。（資料圖片）

報道指，哈爾濱獸醫研究所完成了非洲豬瘟疫苗創製實驗室研究和產業化試製工作，發現一株基因缺失疫苗表現出良好的安全性和有效性。該疫苗株通過國家評審，批准開展環境釋放試驗；2020年3月獲農業農村部獸用生物製品臨床試驗批件，獲准開展臨床試驗。

哈爾濱獸醫研究所的團隊進行的臨床試驗進展順利。按照臨床試驗方案，於4月上旬、5月上旬和6月上旬分別在黑龍江、河南和新疆等三個基地啟動疫苗臨床試驗，試驗豬共計約3千隻。

截至目前，在安全性方面：免疫幼豬群生長狀態良好，無明顯臨床不良反應；對注射疫苗的豬進行剖檢，無明顯病理變化；無疫苗毒排放；無水平傳播（病毒在豬群個體之間傳播）；免疫後至今，整體死亡淘汰比率低於1%，免疫組和對照組豬無顯著差異。臨床有效性試驗正在進行中。

（《中國科學報》）