【港版國安法】安倍擬主導G7發表涉港聲明　中方：外國無權干涉

針對日本首相安倍晉三希望牽頭七國集團（G7）發布香港局勢相關聲明，中國外交部發言人華春瑩回應稱，已向日方表明嚴重關切。

在6月10日的中國外交部例行記者會上，有記者就安倍晉三表示日本希望在下次的G7外長會上起草一份對香港國安法、「一國兩制」情況回應的聯合聲明，中方對此有何回應？

華春瑩表示，中方已經就此向日方表達嚴重關切。中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，有關國家應該遵守國際法和國際關係基本準則。

全國人大會議5月28日高票通過「港版國安法」，接下來的立法議程備受關注。（Reuters）

安倍晉三於當地時間6月10日在國會接受質詢時表示，計劃主導G7就中方制定港版國安法，發表一份有關香港一國兩制的聲明。並指G7的使命是引導全球輿論，在香港現時實施「一國兩制」的基礎上，日本希望帶頭發表有關聲明。

日本政府5月28日在中國通過制訂「港版國安法」的決定後，曾就香港情況發表聲明表達深切關注，並要求中國大使傳達其觀點。

另據日本共同社6月8日引述日本政府相關人士報道，日本政府正在協調透過G7外長發表相關聲明，旨在G7攜手要求中國在香港維持「一國兩制」。

報道指出，美國、英國、澳洲和加拿大曾邀請日本發聯合聲明，批評中國推行「港版國安法」，但遭到日本拒絕。消息人士報道，日本未有參與聯合聲明，部分是因為事出突然，另一部分是因為日本想強調G7的努力，而不是聲明簽字國。

不過，中國人大推進設立「港版國安法」勢在必行，6月6日，香港中聯辦主任駱惠寧表示，從國家層面為香港維護國家安全立法，遵循的原則是堅決維護國家安全、堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉、切實保障香港居民合法權益。決定了的事，就會堅決地做。

在香港政府6月8日舉辦的《基本法》頒佈30周年網上研討會上，中國國務院港澳辦副主任張曉明就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講時表示，香港的局勢發展變化已到了「非中央干預不行」的地步。

港澳辦副主任張曉明。（資料圖片）

他也強調，「港版國安法」是香港回歸以來中央處理香港事務最重大的舉措之一，是「一國兩制」實踐過程中具有歷史意義的一件大事，也是《基本法》實施的一個里程碑。「香港國家安全法一日不立，就不能說基本法得到全面實施。」

同日，特首林鄭月娥表示，「中國人大通過為香港設立國安法及執行機制，正是行使憲法中賦予全國人大的職責，其合憲、合法不用置疑。」