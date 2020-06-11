哈佛研究稱新冠肺炎去年夏末初秋就在武漢蔓延　環時指其自砸招牌

美國哈佛大學一個研究稱，衛星影像顯示，去年秋天，中國武漢市幾家大型醫院周圍車流量驟增，意味新冠肺炎當時就在中國中部傳播，疫情出現時間遠比外界所知的早。 對此，官媒《環球時報》指該論文存明顯低級漏洞，照片對比不嚴謹，所選擇觀察的醫院也不是呼吸科醫院，其研究結論並不科學，「算是徹底砸牌子了」。

哈佛研究還顯示，在2019年12月正式有新冠病毒疫情記錄之前，武漢民眾到醫院就診、以及有關症狀的網絡搜索就已經增多。

不過，中國外交部發言人華春瑩隨即回應指，該研究論文通過表象得出這個結論，「實在是出奇的荒謬」。而世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan）也回應稱，世衛組織將不會基於（哈佛大學）此類研究展開推測，因為其不會在提供支持和跟蹤疾病上產生幫助。

哈佛研究顯示去年夏末秋初武漢醫院車輛流量與百度相關搜索俱較往年同期多（點圖放大瀏覽）：

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對哈佛大學的研究，《環球時報》發文稱，哈佛大學的論文存在大量明顯而且極為低級的漏洞，完全配不上哈佛大學醫學院的水平，以至於讓人不得不懷疑這是不是一篇「命題作文」。

文章稱，哈佛研究團隊所採用的衛星圖像分析數據來自於一天中的不同的時間段。通過這樣的衛星圖去進行比較，從而得出2019年10月武漢醫院病人已經明顯增多的結論，這種分析實在是有失水準。

文章又指，哈佛論文中衛星圖像拍攝的醫院是湖北婦幼保健院，該醫院是一家承擔湖北省婦女兒童醫療、保健、生殖健康技術指導、健康教育、婦幼衛生信息管理、科研教學等任務的專科醫院，其院內並未設有面向成人的呼吸內科，普通武漢市民突患發燒咳嗽也不會前往湖北省婦幼保健院求醫問診，所以這家醫院停車場車輛數量的增加並不能和新冠肺炎疫情的爆發產生任何關聯。

專家也曾指出，論文拿湖北婦幼保健院來說事也存在問題，因為兒童更容易因感冒而出現症狀，而不是新冠肺炎。

對於哈佛大學最新論文，《環球時報》總編輯胡錫進也發文諷刺稱，「哈佛大學醫學院什麼時候變成為政治服務的三流情報機構了？一個地方什麼時候開始了病毒傳播，原來是可以用衛星圖片發現的？哈佛醫學院是不是應該把自己的教授送到國際空間站上去，從那裏監測病毒在世界各地的傳播？」