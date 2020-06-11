新冠肺炎｜何栢良指澳門測試量達1萬　籲政府擴闊私人化驗所資格

新型冠狀病毒疫情反覆，港府早前透露，有意於短期內推行「粵港澳健康碼」，方便三地居民通關。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）在商台節目認為，推行健康碼前，須讓內地和澳門對香港抱有信心，並建議可朝著私隱和公共安全的方向考慮健康碼。他又指，澳門病毒測試量可達至每日1萬，建議政府應擴充私人化驗所的資格。

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何栢良指，現時本港健康碼的研究仍處於第一階段，指政府仍在考慮不同的可行方法。但他指，一般市民未必能負擔現時病毒檢測的價錢，估計政府或會考慮另一個方法，如跨境司機在外地延長停留，僅須留在當地檢測，可節省金錢和成本。他回顧三地近期的疫情，指內地和澳門已連續28日沒有本地感染個案，認為推行健康碼前，須讓內地和澳門對香港抱有信心。

何指，衞生署及私家醫院的測試量與上月相近，直至今日仍未見檢測量有明顯上升，5,000至7,000的指標仍未達成。他又指，澳門政府已聯絡符合條件的大學及私人化驗所，若情況所需，測試量可達至每日1萬。他解釋，澳門政府與私人化驗所合作，才能於短時間大幅提升測試量，因此建議政府應擴充私人化驗所的資格，指若及早說明要求，測試量將可增多。

何重申，健康碼為重要的安排，認為香港放寬限聚令僅增加14宗個案並不嚴重。他指，南韓在放寬措施後，一個月內劇增1,030宗個案，當中八成屬不同群組的本地感染個案，涉及如夜店等高危群組。他認為進入高危場所前出示健康碼，將增加多一層保障，建議政府可朝著私隱和公共安全的方向考慮。