伊波拉再現｜海關總署：來自剛果民主共和國人員發熱頭痛應申報

世界衛生組織周一（8日）宣布，中非國家剛果民主共和國（民主剛果）政府近來爆發新一輪致命的伊波拉病毒病疫情，西北部城市姆班達卡目前已確診9宗病例，其中6人死亡，另有3宗疑似病例。這是該國爆發的第11輪伊波拉病毒病疫情，亦是2年內第3度爆發。 中國海關總署周三（10日）發布公告指，為防止伊波拉病毒病疫情傳入，來自剛果民主共和國的人員，如有發熱、頭痛等伊波拉感染症狀，入境時應當向海關申報，配合海關做好健康申報、體溫監測、醫學巡查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。

海關總署指出，海關對有症狀人員按照規定程序採取醫學措施，對染疫或染疫疑犯的血液、分泌物或其他體液以及排泄物及其接觸過的行李物品等，採取嚴格的消毒措施。來自剛果民主共和國的交通工具、集裝箱、貨物、行李物品、郵件、速遞包裹、屍體、骸骨等必須接受衛生檢疫，其負責人、承運人、代理人或者貨主應當主動向海關申報並接受檢疫查驗，對可能被伊波拉病毒污染的，應當按照規定接受衛生處理。

2019年5月16日，在剛果民主共和國布滕博，當局埋葬死於伊波拉病毒的患者。（資料圖片）

海關總署續指，公告有效期6個月，期間對世衛公布的新增發生伊波拉病毒病疫情的國家和地區，按此份公告執行。

據路透社報道，民主剛果政府1周前就曾通報，姆班達卡有6宗感染伊波拉病例，並指這些感染病例似乎是另一波的疫情，與2018年起在該國東部爆發的伊波拉嚴重疫情不同。姆班達卡緊鄰剛果河，靠近與剛果共和國邊境，民主剛果的生物醫學研究實驗室指出，基因組定序顯示這波新爆發疫情似乎為一宗「外溢事件」，感染源來自被伊波拉病毒感染的動物。

伊波拉病毒疫苗在2019年底才獲批上市。醫護人員深入民主剛果的僻壤窮鄉，為當地民眾注射伊波拉疫苗。（美聯社）

姆班達卡在2018年開始的伊波拉疫情期間，也曾出現小規模的感染情況，造成33人死亡。根據世衛的形勢報告，在赤道省及其首府姆班達卡，已有300人接種過伊波拉病毒疫苗。在此之前，衛生工作人員曾藉由這款疫苗，控制住民主剛果東部在2018年爆發後，持續2年的伊波拉疫情。根據報告，自今年4月27日起，東部地區已未再傳出新的伊波拉感染病例。衛生官員表示，接種疫苗與迅速展開遏制疫情擴張工作，包括流動式洗手站與推動各戶衛生教育運動，使伊波拉疫情受控。

伊波拉病毒最早是在1976年，靠近民主剛果北部的伊波拉河附近發現。伊波拉病毒病是由伊波拉病毒引起，通過接觸病人的血液或其他體液，經皮膚、呼吸道或結膜感染的急性出血性傳染病，潛伏期2至21天，病死率50%至90%，臨床症狀為急性起病，發熱並快速進展至高熱，伴有乏力、頭痛、肌痛、咽痛等，並出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、皮疹等，病程第3至4天後會出現持續高熱，感染中毒症狀及消化道症狀加重，有不同程度的出血，嚴重者可出現意識障礙、休克及多臟器衰竭。

（綜合報道）