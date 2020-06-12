解放軍研究員在美被捕　被控隱瞞身份複製美國大學資料

美國加州大學三藩市分校（USCF）一名來自中國的研究員在當地時間周日（7日）於洛杉磯國際機場準備登機返回中國時被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。 聯邦調查局方面稱，這名研究院涉嫌隱瞞其解放軍軍官身份，竊取大學資料，企圖在中國複製實驗室。目前，王欣被控簽證欺詐罪，一旦罪成，最高可判監10年並罰款最多25萬美元。

加州北區檢察官辦公室於當地周四（11日）公布，該名中國研究員王欣（Xin Wang，音譯），去年3月前往加州大學三藩市分校從事科學研究，涉嫌在辦理簽證時隱瞞其解放軍軍官身份。

據稱，王欣被捕時向海關及邊境人員承認，自己目前仍在軍方大學實驗室任技術人員，軍階相當於少校，並一直從解放軍方面獲得資金。

不過，王欣此前赴美申請簽證時曾聲稱，自己2002年至2016年間曾在解放軍一所大學中作為助理教授從事醫藥方面工作，2016年後離開了軍隊。

聯邦檢察官還稱，王欣入境美國時，用了一本假護照。

而美國海關方面稱，他們此前收到消息，指王欣在美國研究期間將其獲得的信息分享給其解放軍同事，並且觀察大學實驗室的設計，然後以電郵將有關資料傳送回中國以期在中國複製實驗室，而該大學部分研究項目獲得了美國政府資助。

目前，王欣被控簽證欺詐罪，一旦罪成，最高可判監10年並罰款最多25萬美元。

（CBS San Francisco）