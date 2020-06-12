【中印對峙】環時：兩國邊防部隊正開展多層次現地會晤會談

6月12日，中國官媒再次透露了中印邊境爭端的最新進展。據《環球時報》報道稱，中國邊防部隊消息人士12日透露，「中印邊防部隊正開展多層次現地會晤會談，推動高層共識落地，把友好互信延伸到一線，把矛盾分歧控制在一線。」

該消息人士認為，當前中印邊境局勢總體穩定可控，前不久中印舉行了軍長級會談，雙方的外交軍事溝通密切暢通。

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消息人士還表示，「中印作為兩個最大發展中國家，最大任務就是發展好自己。兩國當務之急是攜手抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情，保護人民生命安全和身體健康。雙方將會以更加成熟方式處置邊境事態，共同維護邊境地區和平與安寧。」

就中印邊境衝突事件，6月8日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，「6日下午，中印兩軍在莫爾多邊境會談會晤站舉行軍長級會談，就解決近期邊境事態、維護邊境地區和平穩定進行了磋商。」

6月10日，《印度時報》援引消息人士的話報道稱，為解決邊境紛爭，印度和中國計劃從10日起，在未來10天內舉行多輪會談，參與會談的雙方代表將包括少將級、旅級和營級指揮官。報道稱，當天印中兩國舉行的旨在緩和邊境對峙的軍方會談取得進展。

華春瑩10日也在例行記者會上表示，中印雙方近期通過外交和軍事渠道，就妥善處理中印邊界西段有關事態進行了有效溝通，並取得了積極共識。目前，雙方正按照有關共識，為緩和邊境局勢採取相應行動。