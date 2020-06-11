【中印對峙】印媒：解放軍出現新營地　三大原因解釋對峙遠未結束

印度媒體6月10日分析稱，有三大原因說明中印在拉達克（Ladakh）的對峙遠未結束。最新衛星圖片顯示，新的解放軍營地已經出現。

印度SwarajyaMag網站6月10日發表題為《印中對峙：拉達克危機遠未結束的三個原因》的報道，稱雖然中印兩軍已經開始在三個對峙地點開始撤軍，但拉達克（Ladakh）的危機遠未結束。

第一，中印兩軍在班公湖（Pangong Tso）仍在對峙。

開源情報（open-source intelligence，OSINT）分析師@detresfa在Twitter上發布，來自「行星實驗室」（Planet Labs）的最新高分辨率衛星圖像顯示，新的中國營地已經出現在第4指（Finger 4）以東的區域。

報道稱，解放軍的營地似乎遍布在第4指和第6指之間的整個區域，在第4指的東部可以看到挖土設備。

由於中國人大量出現在第4指和第6指之間，印度的巡邏將無法超越第4指，以前印度的巡邏最遠可以到達第8指，也就是印度宣稱的印中劃界處。實際上，這將使中國得以控制4指和8指之間的整個地區以及毗鄰的高地。

第二，中印兩軍在其他三個地點僅實現了有限的軍事脱離。如果兩軍在地方層面的談判未能取得進展，就不排除兩軍重新部署已撤退數公里部隊的可能性。

印度不太可能接受在班公湖「失去領土」作為既成事實。如果兩國對話失敗，中國將堅守陣地並拒絕離開，新德里可能會嘗試尋找其他途徑向北京施壓。

第三，印度改善實控線地區自身基礎設施的努力，短期內不會結束。一些人認為，這可能是引發中印對峙事件的重要原因。

在中印對峙期間，負責沿中印邊境修建61條公路的印度「邊境公路組織」（BRO）正將1.18萬多名工人調往邊境邦從事基礎設施項目。

印度已經決定繼續推進在拉達克東北部建設兩大互聯互通項目，包括連接印度最北前哨——鬥拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）的Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi（DS-DBO）公路，以及從薩索馬（Sasoma）到薩塞拉（Saser La）的公路。這表明，印度無意讓中國來決定何時何地可以沿着中印邊界修路。

由於邊境地區互聯互通的改善，印度發現向過去有限或無法進入的地區派遣軍隊和巡邏隊變得更容易了。不能排除中國在未來對這些挑戰做出反應的可能性。