新冠肺炎｜蓬佩奧要華交代病毒來源　華春瑩：美國應先給國際交代

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前要求中國就世衛大會（WHA）決議「給個交代」。 對此，中國發言人華春瑩12日對美呼籲，美國疫情最嚴重，應該「給國際社會的關切來個交代」。

第73屆世界衛生大會5月結束，194個成員國一致同意了包含十一項要求的決議案，具體包括要求實地考察追查新型冠狀病毒源頭、各國抗疫對策、病毒傳播給人類的途徑等。

6月8日，美國駐華使領館相關Twitter賬號轉發蓬佩奧表態稱，美國和120多個國家支持調查新冠肺炎（COVID-19）來源，讓中國就世衛大會5月19日的決議給個交代。

美國駐華使領館相關Twitter。

對此，在外交部12日記者會上，華春瑩在表示，第73屆世衛大會於5月19日協商一致通過了應對新冠肺炎疫情的決議，這個決議明確認可和支持世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視和污名化做法，打擊錯誤虛假信息，在研發診斷工具、診療方法、藥物以及疫苗，病毒動物源頭等領域加強合作，並且適時對世衛組織（WHO）以及應對疫情工作進行評估。

華春瑩指，中國同144個國家一道，是決議草案的共同的提案國，但是美國等少數國家並沒有參加決議的共提，美國還在大會通過決議的時候發言，對決議的內容作出了諸多的保留。現在美方擺出一副非常積極熱心的樣子，充分顯示了美方對於多邊機構和國際共識「合則用，不合則棄」的雙重標準。

華春瑩稱，中方將繼續同國際社會的絕大多數國家一道，堅定的支持世衛組織的工作；中方對於國際科學界開展病毒溯源科研合作始終持着開放的態度，支持本着專業性、公正性和建設性的原則，在世衛組織的主導下，讓科學家和醫學專家在全球範圍內進行考察研究，以便增進對此類病毒的科學認知，更好地應對今後的重大傳染性疾病，完善全球公共衛生體系和治理能力。

華春瑩說：「考慮到美國是當前全球疫情最嚴重的國家，我們呼籲美方為了本國人民的生命安全和健康，以及世界公共衛生安全，也能加強同世衛組織的合作，邀請或者同意安排世衛組織專家在適當的時候赴美國展開考察，也給國際社會的關切來個交代。」