【新冠肺炎】確診患者曾到訪　北京六大批發市場暫停營業

北京打破56天無本地報吿新增確診新冠肺炎（COVID-19）病例，兩天確診三例。在官方啟動大規模溯源行動後，確診病例活動軌迹曝光。疑因確診患者曾到訪，北京六大批發市場已全部或部分暫停營業。

疫情風險隨時隨地存在，北京或保持常態化防控。（AP）

綜合媒體報道，6月12日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市豐台區副區長張婕介紹了豐台區確診新冠肺炎病例的有關情況，兩人均為中國肉類食品綜合研究中心員工。

有消息稱，有確診病例曾到北京新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等六大批發市場地執行食品抽檢任務。

目前，上述六大批發市場或整體暫停營業，或有部分交易大廳關閉。

北京西城、豐台共新增3例新冠肺炎確診病例。其中豐台新增的2例確診病例均為中國肉類食品綜合研究中心員工，有消息稱其曾到新發地、京深海鮮市場等執行抽檢任務。6月12日起，新發地市場牛羊肉大廳、京深海鮮市場暫時關閉。（中新社）

據悉，截至6月10日，北京全市已經連續56天無本地報吿新增確診病例，西城區112天無報吿新增病例。

針對6月11日通報的西城區確診病例，北京市西城區副區長繆劍虹介紹，截至目前，確定西城區管理的密切接觸者38人，已集中隔離23人，1名1歲嬰兒居家隔離，14人正安排集中隔離轉運。38人中已採核酸標本21人，檢測結果均為陰性。

6月8日，北京市小學四年級、五年級學生返校上課。一年級至三年級原定15日復課，如今將會繼續延期，校外培訓機構的復課及集體活動亦暫停。（新華社）

北京市委書記蔡奇11日指示要認真查找漏洞，聚焦重點人群、重點時段，精準鎖定高危人群，堅決切斷傳播管道。病例活動區域要進行環境採樣、健康監測，所在小區要採取更加嚴格的防控措施，實施封閉式管理，相關人群要做到隨調隨控、應檢盡檢。

他還要求全市發燒門診、急診、小區衛生服務中心要發揮探頭作用，做好篩查，及時預警報吿。