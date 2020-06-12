【新冠肺炎】北京再增兩宗本土病例　全市小學一至三年級暫停復課

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，北京長達56天無新增確診病例後，在11日出現一宗本土病例，並且感染源頭不明。據北京市疫情防控新聞發布會通報，北京在周五（12日）再新增兩宗本土病例，是昨日確診個案的同一單位員工，居住地點為豐台區。 北京的情況令人擔憂，豐台區同日宣布當地病例所在的小區及單位，即日起採取封閉式管理。 另一方面，北京全市小學一年級至三年級原定下周一（15日）復課，如今將會繼續延期，校外培訓機構的復課及集體活動亦暫停。

北京全市小學四、五年級的學生已經返校復課。（中新社）

綜合官方發布的消息，第一宗病例是52歲的北京本地男子唐某，居住地點是西城區。唐某在周三（10日）到轄區醫院發熱門診就診，此前曾有畏寒、乏力等症狀，但無咳嗽、咽痛、胸悶 。唐某近兩星期並無離開北京，亦無與外來人員密切接觸史。唐某兒子就讀的小學，其所在班級其他33名學生以及與該班有過接觸的15名教職員工已全部居家觀察。此外，唐某居住的地方大廈，所在的樓層以及緊鄰的數戶鄰居已被隔離，整個屋苑開始嚴格管理。據了解，全幢大廈的居民經病毒檢測後，結果均為陰性反應。

根據官方公布的資訊，唐某在兩星期內曾經到過豐台區的商店購物，亦有去過豐台區的一個菜市場採購海鮮及肉類。

至於在周五新增的兩宗病例，患者都是「中國肉類食品綜合研究中心」的員工，居住地點均為豐台區。第二宗病例患者自述近兩星期有離開過北京，曾經到山東青島出差5天，但無境外人員、湖北武漢接觸史。第三宗病例患者則自述近兩星期沒有離開過北京，亦無境外人員、湖北武漢接觸史。

交易大廳的商戶及顧客等所有人員，都已安排接受病毒檢測。（資料圖片）

此外，其中一宗病例患者曾經去過的「北京新發地牛羊肉交易大廳」，目前已經暫停營業，場內將會進行環境採樣及檢測，商戶及顧客等所有人已安排接受病毒檢測。

（綜合報道）