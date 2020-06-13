【中美博弈】美出口管制擴至軟件　哈爾濱工業大學被禁用MATLAB

中美角力升級，美對華科技限制延伸至高校。內地重點高校哈爾濱工業大學日前被美國商務部列入實體清單，實施出口管制。哈爾濱工業大學方面有消息指，該校已經被禁用美國商業數學軟件MATLAB。 對此，中國外交部表示，美方這樣的行動其實反映了根深蒂固的冷戰思維，但任何打壓都無法阻擋中國科技發展進步的步伐。

哈爾濱工業大學方面反映，校方統一購買的美國商業數學軟件MATLAB被取消激活、即將失效。

MATLAB是一款由美國The MathWorks公司出品的商業數學軟件，在全世界範圍被廣泛使用。（維基）

據了解，MATLAB廣泛用於算法開發、數據可視化、數據分析、仿真建模以及數值計算，全球目前有超過6,500所大學院校，超過1萬家企業、政府機構和大學站點安裝並使用這款軟件，哈工大也是其中之一。

軟件研發公司MathWorks對此回應稱，基於美國政府上月發佈的「實體清單」，已終止對相關學校的授權。「剛剛接到通知，根據美國政府最新的進出口管制名單，無法為您繼續服務了。」

有哈工大老師在郵件中表示，學校正與MathWorks公司溝通。

外交部發言人華春瑩表示，美方單邊制裁和打壓，到頭來只會損害自己的利益。（資料圖片）

對於此次哈工大等高校MATLAB禁用事件，中國外交部發言人華春瑩表示，對於具體的情況並不瞭解，「但正如我們看到的，的確在一段時間以來，美方在中美正常交流合作方面採取了很多非常錯誤的消極言行，特別是所謂的制裁。」她說，「我想美方這樣的行動其實反映了根深蒂固的冷戰思維，其實也是對中國政治打壓的不斷升級。」

華春瑩表示，我們相信，這種單邊制裁也好，赤裸裸的政治打壓也好，是不符合這個時代的潮流的。「任何打壓都無法阻擋中國科技發展進步的步伐，」華春瑩強調，「美方這種所謂的單邊制裁和打壓，到頭來只會損害自己的利益，我們希望美方有關政策的制定者能夠認識到這一點。」

此前的6月5日，美國商務部將33個中國相關企業、大學、研究機構和個人列入出口管理「實體清單」，其中涉及哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等13所中國大學。另外，美國政府宣布限制與中國軍方有關的留學生和研究人員入境的禁令，亦涉及哈爾濱工業大學。

中國商務部當時回應稱，美方多次以所謂國家安全為由，濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業，對國際經貿秩序造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。中方對此堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。