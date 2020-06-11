【中美貿易協議】彭博社：中國持續採購美國大豆

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加上「港版國安法」爭議，中美關係再起變化。不過彭博社6月10日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）雖然針對香港問題措辭強硬，但中國仍然持續採購美國大豆。

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消息人士說，中國國營和私營企業6月採購至少10批美國大豆，其中3批是同一日下單。大豆主要10月和11月付運，同一日下單的3批12月付運。國營企業主要在太平洋西北的港口裝載大豆，私營企業則偏好墨西哥灣。

根據中美第一階段貿易協議，北京承諾於2020年採購365億美元的美國農產品，但首四個月只採購了46.5億美元的農產品。外界擔心，中方將未能達到協議要求。北京持續採購大豆的消息將舒緩市場的憂慮。

全球農產品貿易頂級交易商阿徹－丹尼爾斯－米德蘭公司（Archer-Daniels-Midland）財務總監揚（Ray Young）6月10日在施蒂費爾金融公司（Stifel）舉行的視像會議說，第一階段貿易協議仍然走在正軌。

揚說：「近期有人猜測，或許中國命令國營企業停止採購（美國農產品），但事實上——在這個消息出來的同一周，我們實際收到數宗出口到中國的貨運訂單。」

揚預計中國將在第四季度大批進口美國農產品，「我們和美中兩方政府的數名官員對話，顯然，兩方都在遵循、信守第一階段貿易協議的承諾，尤其是農產品採購承諾。」他提醒說：「所以我們給大家的建議是，只看事實，迴避猜忌。」