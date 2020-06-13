【新冠肺炎】國家衛健委：昨新增確診11宗　6宗本土病例均在北京

新冠肺炎疫情持續，北京疫情出現反彈。據國家衛健委網站消息，6月12日0—24時，內地共報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例5例（天津1例，上海1例，廣東1例，海南1例，四川1例），本土病例6例，均在北京；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

內地境外輸入現有確診病例66例，現有疑似病例1例，累計確診病例1808例，累計治癒出院病例1742例，無死亡病例。

截至6月12日24時，內地現有確診病例74例，累計治癒出院病例78367例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83075例，現有疑似病例1例。

京深海鮮市場目前已關閉。（中新社）

此外，內地昨日報告新增無症狀感染者7例（境外輸入5例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察13例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者98例（境外輸入48例）。

北京市連續2日出現本土確診病例，引起社會憂慮。據稱，患者曾經前往豐台區新發地批發市場，而北京新發地市場董事長張玉璽則透露，檢測人員在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒。

北京在13日凌晨發布通知，新發地批發市場即日起暫時休市，進口三文魚貨源地京深海鮮市場也已關閉，市內其餘4個批發市場則休市或關閉部分大廳。此外，北京市監局12日晚還緊急發通知，要在全市展開「食品安全大檢查」。此外，因疫情關係，北京全市小學一年級至三年級原定下周一（15日）復課，如今將會繼續延期，校外培訓機構的復課及集體活動亦暫停。