浙江槽罐車爆炸增至19死172傷　炸飛後砸塌廠房曾發生二次爆炸

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。截至周日（14日）上午9時30分，爆炸事故已造成至少19人死亡，172名傷者在醫院收治，現場搜救還在持續進行中。

救援人員連夜開展搜救工作（點圖放大）：

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據公安部​​交通管理局通報，涉事的液化氣槽罐車駛至G15沈海高速公路往溫州方向溫嶺西出口互通匝道中段發生爆炸，炸飛的槽罐車砸塌路側的一間廠房並發生二次爆炸。

事故導致G15高速溫嶺西收費站的匝道水泥護欄損毀，近匝道的多棟民居、廠房損毀嚴重。據事發地溫嶺市大溪鎮良山村工作人員表示，村內還有些居民樓受影響，輕則玻璃震碎，較嚴重的有牆面坍塌或出現裂紋，部分村民已被安置到酒店臨時居住。

事故路段因救援需要已封閉，救援工作借助大型照明、供電設備連夜進行，挖掘機清理掉倒塌的樓板，救援人員攜探測儀器進入樓內進行搜救。現場投入挖掘機等大型搶險機械設備30多台，出動救援車輛151輛，救援人員逾2600人。目前，現場救援力量正在輪換，保障24小時不間斷救援。

事發時一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出（點圖放大）：

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

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據早前報道，網上流出的影片可見，事發時爆炸瞬間發出巨響，事故現場濃煙滾滾。有車cam拍攝到，一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。

爆炸發生後現場有人受傷（點圖放大）：

爆炸事故現場有人受傷。（影片截圖）

（綜合報道）