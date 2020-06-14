【新冠肺炎】京津冀出台疫情應對措施　多地提醒市民暫不要去北京

內地新冠肺炎疫情發生反彈，6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告昨日（13日）再新增36宗本土病例，均與新發地市場有關，引發社會憂慮疫情在當地再次大規模爆發。 針對北京疫情，京津冀先後出台應對措施，國內多地亦提醒市民，暫時不要去北京。

北京出現疫情反彈。（中新社）

北京市政府表示，鑑於新發地農貿批發市場中人員發現確診病例，其環境樣本中檢測出核酸陽性，決定將對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測，衛生健康和公安部門正在製訂篩查方案，將以區為單位進行篩查。

天津方面，河西區、西青區、濱海新區、薊州區、武清區昨日先後發布緊急通知，排查近期去過北京相關市場人員。河北方面，河北新發地農副產品有限公司則宣布，將全力以赴做好應急保障，保障京津冀農產品安全穩定供應，同時採取有效措施提升保障首都10天以上農產品供應的能力。

隨著北京連續出現新增病例，西城區月壇街道、豐台區花鄉等地的疫情風險等級已提升至中風險。遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東等地疾控中心發出提醒，呼籲市民如非必要，近期不要前往北京市。同時要求5月30日以來若到過北京新發地批發市場、京深海鮮市場，或接觸過上述兩個市場相關人員的市民主動報備。

豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場暫時休市。（中新社）

瀋陽、通遼等地要求集中隔離

另外，一些地方要求來自北京相關地區的人士接受集中隔離。其中，瀋陽桃仙國際機場疫情防控指揮部發布通知，北京市豐台區、西城區月壇街道、房山區長陽鎮來遼人員採取14天集中隔離管控措施。內蒙古通遼市發布通告，從北京市西城區、豐台區、房山區等疫情風險等級為中、高風險地區進入該市的人員，須主動申報，一律實施「14天集中隔離醫學觀察+2次核酸檢測+1次血清抗體檢測」的管控措施。

江蘇蘇州衛健委亦建議市民如非必要，不要前往近期有新增確診病例的地區。如必須前往，請提前做好報備，並務必做好個人防護；返蘇後，要按照相關規定，執行防控措施。對於近期已經前往中、高風險地區，或和近期新確診病例行程軌蹟有交集的，請主動撥打蘇州市各級疾控中心諮詢熱線，主動報備相關情況，並按規定執行相關防控措施。