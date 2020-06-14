【新冠肺炎】內地13日新增57宗確診　北京新增36宗本土病例

內地新冠肺炎疫情發生反彈，據國家衛健委今日（14日）通報，昨日（13日）31個省份報告新增確診病例57宗，其中北京新增36宗本土病例。 內地現有確診病例亦回升至129宗，是自5月14日下降至91宗後，首度重回百宗以上。

通報指出，內地新增境外輸入病例19宗（廣東17宗，上海1宗，重慶1宗），本土病例38宗（北京36宗，遼寧2宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（上海1宗），當日新增治癒出院病例2宗。

境外輸入現有確診病例83宗（無重症病例），現有疑似病例2宗。截至6月13日24時，據31個省份報告，現有確診病例129宗，累計報告確診病例83132宗，現有疑似病例2宗。31個省份報告新增無症狀感染者9宗（境外輸入6宗）；當日轉為確診病例2宗（無境外輸入）。

2020年6月13日，北京新發地批發市場暫時休市。近日，北京市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場。經檢測，在市場從業人員及環境中檢出新冠病毒核酸陽性。（AP）

另據北京衛健委通報，13日還新增報告無症狀感染者1宗，無新增報告境外輸入的確診病例、疑似病例或無症狀感染者。截至當日24時，累計報告本地確診病例463宗，累計出院411宗，累計死亡9宗；尚在觀察的無症狀感染者1宗。

據此前報道，6月6日起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別調至3級，但不到一周後的6月11日即出現1宗新增本地確診病例。6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過北京最大農產品交易市場新發地市場。

隨即，新發地市場被關閉，並執行全面的衛生整治和環境消毒，上萬名市場人員需接受核酸檢測。批發市場所在地豐台區啟動戰時機制，成立現場指揮部。對市場周邊11個小區實施封閉管理措施，落實24小時專人值守。市場周邊3所小學、6所幼兒園已返校的班級立即停課，未返校的班級暫緩復課。京開高速出京方向新發地出口採取臨時交通管理措施。6月13日，北京市衛健委介紹，北京市將對新發地農貿批發市場有關人員開展核酸檢測。

此外，13日，北京朝陽崔各莊鄉發布公告稱，朝陽京旺家園社區一名男子在遼寧瀋陽出差時，被確診為無症狀感染者，他與豐台區兩名確診患者是同事關係，目前留在瀋陽隔離治療。此外，北京市監局和海澱區衛健委13日表示，海澱區玉泉東商品交易市場也檢測出1宗新冠肺炎病毒核酸檢測陽性，為無症狀感染者，該市場已暫時休市。

與此同時，廣東面臨的境外輸入風險也有增無減。根據廣東省衛健委數據，6月13日0時至24時，廣東省新增境外輸入17宗確診病例和4宗無症狀感染者，均為廣州報吿，在入境口岸發現，入境後即按閉環管理程序進行管理。

（綜合報道）