【新冠肺炎】胡錫進：北京不會成為「武漢2.0」　情況會很快好轉

北京市近日出現新一波新冠肺炎本土疫情，引起廣泛關注。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文說了一個疫情判斷，他認為北京不會成為「武漢2.0」，中國在抗疫上將再次勝利。

胡錫進6月15日在微博上發文稱，「北京的疫情引起世界關注，中國的首都再度陷入麻煩，這似乎讓美國和西方一些政治精英好受了些，最近兩天華盛頓降低了攻擊中國的調門。」

接着，他表示自己在最新一個 Twitter 中這樣寫道：「北京決不會成為『武漢2.0』。世界將看到，中國有着對抗疫情最為強大的能力，包括政府的強有力領導、尊重科學、民眾對抗疫措施的配合，以及全國抗疫一盤棋等等。我們將再次勝利。」

隨後，他在微博上再發文稱，北京新發地市場出現新的疫情暴發，這非常令人遺憾。北京市迅速採取了強有力的關閉市場、封閉周圍11個小區、關閉周圍學校等緊急措施，豐台區還啟動了「戰時機制」，成立現場指揮部。

他對北京市能夠控制住疫情，不讓它大範圍擴散很有信心。而且相信大多數北京市民和大多數中國人也都相信北京有這個能力，中國有這個能力。

不擔心疫情失控

胡錫進稱，真的不擔心北京的疫情因這次暴發而失控，在北京生活的人，以及來北京的人這段時間加強防控意識，遵守政府要求的防控響應措施就好，同時大部分生活和工作的安排無需改變。可以肯定的是，現在對大多數北京人來說不是1月底2月初的那段時間，也完全沒必要陷入當時的緊張。

最後，他也表示，中國已經有了一兩個病毒潛伏期就控制住局面的豐富經驗，北京市的情況相信會很快好轉的。

官方通報，6月14日0時至24時，北京新增報吿本地確診病例36例、無症狀感染者6例，無新增疑似病例。從6月11日至今，北京已經報吿79例新冠肺炎本土確診病例。8個區已經報吿病例，分別為：豐台區、大興區、西城區、海淀區、房山區、朝陽區、東城區、石景山區。