【新冠肺炎】北京多區展開核酸檢測　預約人數爆滿

自北京新發地農產品批發市場上周出現新冠肺炎（COVID-19）疫情後，北京98家被國家衛健委批准提供新冠病毒核酸檢測服務的機構出現預約人數大增的情況，部分已經約滿。

6月15日，據《人民日報》下屬的《健康時報》報道，家住豐台區的一位李女士透露，因為有同事在6月5日去過新發地，她13日就開始找地方做核酸檢測，也去了家附近的三家醫院，可結果並不理想。後來，李女士去北京右安門醫院，醫院工作人員稱讓15日過來排隊，若來的比較晚，號可能就沒有了。

每日可檢測人員9萬多人

6月14日下午，北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作舉行第116場新聞發佈會。北京市人民政府新聞發言人徐和建介紹，北京將對5月30日以來到過新發地市場或與市場有密切接觸的人員開展核酸檢測，做到應檢盡檢、願檢盡檢。北京市已公布了98家具備核酸檢測機構的名單，每日可檢測人員9萬多人，應檢人員應主動檢測。

其中一家機構，北京華諾奧美醫學檢驗實驗室的預約掛號平台上顯示，15日、16日的預約已經全部約滿，17日尚未顯示任何信息。

6月14日，北京佑安醫院官微發布通知，核酸檢測由篩查門診承擔，自2020年6月15日起，篩查門診實行全面預約就診，取消現場掛號，提前至少一天預約篩查門診號源，按照預約時段錯峰就診，保持一米間距，避免人群聚集。未預約者不能提供核酸檢測服務。醫院預約平台上則顯示，未來一周之內均已爆滿。

6月13日晚，在北京宣武體育場內，有大批西城區居民進行核酸檢測。（中新社）

4日內共報告新增79宗本土確診病例

據報道，6月13日晚，在北京宣武體育場內，有大批西城區居民進行核酸檢測。此次檢測針對與新發地市場有密切接觸的人員，在個人向街道報備後由街道統一組織。6月14日下午，在愛康國賓北京日壇體檢中心，前來檢測的市民和車輛有序排隊進行檢測採樣。據了解，這兩天前來檢測的市民人數是以往的4至5倍，6月15日預約人數達到600人。

從6月11日到6月14日，北京共報告新增79宗本土確診病例，且發生跨省傳播。