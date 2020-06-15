新冠肺炎｜專家：北京疫情毒株源於歐洲　不代表一定來自歐洲國家

北京近日新冠肺炎疫情反彈，4日內出現79宗本地確診個案，當局防控措施不斷升級。 中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今日（15日）表示，初步的調查結果顯示，這次的病毒肯定不是在北京突然發生的、原發地發生的，是從外地引進的；而這次病毒毒株源於歐洲，也不代表一定來自歐洲國家，有待於進一步收集信息來幫助判斷。

吳尊友表示，北京採取措施很迅速，這樣就有可能在第一時間切斷它的傳播，對疫情防控還是有利的。（中新社）

吳尊友表示，北京這次疫情出乎意料，形勢嚴峻。而這次疫情發生在新發地這一個很大的批發市場，要把流行病學調查搞清楚，本身就是一個挑戰，目前來說，這項工作還在進行當中。但另外一方面來說，又是比較樂觀的，北京採取措施很迅速，這樣就有可能在第一時間切斷它的傳播，對疫情防控還是有利的。

關於這次疫情的源頭，吳尊友指出，初步調查結果顯示，它肯定不是在北京突然發生的、原發地發生的，是從外地引進的，而引進的兩種可能都在調查當中。

吳尊友認為，三文魚砧板採樣檢出核酸陽性不能說明太多問題，不能提示三文魚就是造成傳播的源頭，沒有任何直接的證據。（中新社）

病毒從1月至今沒有大的變異

對於此前多位專家指出，目前的基因測序結果顯示，北京新發地這次暴發的病毒在病毒遺傳進化譜系上屬於歐洲進化分支。吳尊友表示，從今年1月份到現在，全球的追踪觀察顯示，新冠病毒沒有大的變異，所以傳染性、致病率和以前的是一樣的，在中國、歐洲、美國和其他國家觀察到的基本上是一致的。

他補充道，從病毒的組成結構來看，這次的病毒不像北京兩個月以前出現病例的毒株，更像歐洲的，但是歐洲的毒株不代表來自歐洲國家。因為歐洲的概念是廣泛的，包括要對美國病毒毒株進行分析，大部分來自歐洲，包括俄羅斯的病例大部分也是源於歐洲。也就是說，檢測結果顯示毒株源於歐洲，可能來自歐洲國家，也可能來自美洲國家或俄羅斯，有待於進一步收集信息來幫助判斷。

北京大規模展開檢測。（中新社）

沒有必要限制人員來京

日前在北京新發地市場三文魚砧板上檢出病毒陽性，引發對三文魚是否傳染病毒的高度關注。吳尊友則認為，三文魚砧板採樣檢出核酸陽性不能說明太多問題，它有可能是污染，比如工作人員或客戶等感染的人，在這個砧板前講話有噴出飛沫，都可能造成病毒污染。不能提示三文魚就是造成傳播的源頭，沒有任何直接的證據。

對於北京是否需要重啟小湯山醫院，吳尊友認為，對這樣的措施要有預案，有備無患，不能等到疫情真的比我們想像得大的時候準備不足，要做好充分的思想準備。他又指，到北京來人，要注意哪些地區已經調整到高風險區或者中風險區，不進入這些區域，到其他低風險區出差、旅行，回去後都沒有必要隔離，也沒有必要限制人員來京。