新冠肺炎│疾控專家：經全基因組測序　發現新發地病毒來自歐洲

北京新冠肺炎疫情發生反彈，確診人數持續增加，4日內已有51人確診，全部與新發地市場有關聯。 北京疾控專家表示，經全基因組測序，發現新發地市場的病毒來自歐洲。但病毒到底怎麼來還無法確定，目前溯源工作仍在進行中。

楊鵬表示，北京新發地的病毒溯源還在進一步調查中，但通過全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的。（中新社）

據央視報道，北京市疾病預防控制中心全球健康中心辦公室主任、研究員楊鵬表示，北京新發地的病毒溯源還在進一步調查中，但通過全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。

楊鵬補充道，病毒到底怎麼來還無法確定，目前溯源工作仍在進行中。他表示有兩種可能性，一是海產品或肉類在境外處理時受感染者帶來的病毒污染，二是進入市場的人通過分泌物，如噴嚏等進行傳播。而短時間內出現眾多的病例，顯示在市場中已存在人與人之間傳播的可能性非常大，但也不能排除存在物品的病毒污染、共同暴露導致傳播的可能性。

早前國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光分析指，北京這次疫情的毒株不像國內流行類型。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友亦表示，批發市場內被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭的可能性比較大。

北京新發地批發市場從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒。6月13日，北京豐台區一家超市內的三文魚已下架。（中新社）

切割進口三文魚的砧板檢測出病毒

早前報道，新發地的董事長張玉璽在周五（12日）晚上透露，相關部門在環境檢測時，在切割進口三文魚的砧板上檢測到有新型冠狀病毒。而該產品的貨源來自京深海鮮市場，北京市疾控中心已針對京深海鮮市場的海鮮區，特別是三文魚交易攤位以及公共區域進行採樣檢測，合計採集樣本469件，其中人員咽拭子186人，環境樣品283件，目前結果都是陰性。

對於三文魚會否是病毒載體的疑問，吳尊友指出，野生動物作為病毒載體和進口物品攜帶病毒是兩個不同的概念。野生動物是攜帶病毒，海產品是被污染後表面攜帶病毒。

他表示，正常自然界的魚體內是不會帶冠狀病毒的，但是魚被捕撈之後，由於處理的工人感染了新冠病毒，可能導致魚表面被污染，而污染的海產品被運到中國，中國工人處理過程中受到感染，進而導致人與人的進一步傳播。但這也只是一種推測，需要流行病學調查進一步證實。

雖然有不少專家強調，新冠病毒宿主是哺乳動物，三文魚不會是載體，認為病毒是以其他方式附着砧板，不過自昨日（13日）起，北京、南京、成都、合肥、濟南、蘇州等多地已就三文魚及相關產品採取下架等緊急應對措施。

國務院聯防聯控機制14日召開會議強調，採取堅決果斷措施，遏制北京聚集性疫情擴散蔓延。圖為北京市民在宣武體育場進行核酸採樣。（中新社）

國務院聯防聯控機制：對全國農貿市場集中開展消殺

另一方面，國務院聯防聯控機制14日召開會議強調，採取堅決果斷措施，遏制北京聚集性疫情擴散蔓延。

會議強調，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，要以新發地及周邊地區為重點實施最嚴格的流調，開展深入全面的溯源工作。同時要對全國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節集中開展消殺。

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