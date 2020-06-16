【孟晚舟引渡案】律師團隊提交備忘錄指匯豐「配合美構陷孟晚舟」

華為高管孟晚舟引渡案持續引發關注，6月15日此案再次開庭聽證。據《央視》消息，孟晚舟律師團隊向加拿大不列顛哥倫比亞高等法院提交了一份備忘錄，指匯豐銀行配合美國構陷孟晚舟。

當地時間6月15日9時，加拿大法官與控辯雙方律師就孟晚舟引渡案的下一階段審理的程序性內容進行了聽證，但是沒有做出決定，法庭將於6月23日繼續聽證。孟晚舟當天以電話方式參與了法庭聽證。

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這次開庭主要是圍繞孟晚舟律師團隊提出的一份備忘錄來聽證，這份備忘錄的內容包括：美方提供不實證據誤導加方，濫用司法程序等。法官認為應該先對美方證據進行充分性考察，但是孟晚舟律師認為應該先討論證據是否屬實。

這份備忘錄顯示，美國司法部提交的用於要求引渡的《起訴案件記錄》中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據是由匯豐銀行提供的；但是美方對這份證據的總結遺漏了重大信息，存在故意誤導的行為。

備忘錄指出，2012年12月，匯豐銀行因其自身的違法行為，包括違反美國對伊朗的制裁規定，向美國司法部支付了一筆19億美元的罰款，並與美國簽署了一份《暫緩起訴協議》。

2013年8月22日，孟晚舟在香港向匯豐銀行的一名銀行高管做了PPT演講，這份PPT此後被匯豐轉交給美國，併成為了加拿大法庭認為孟晚舟欺詐匯豐銀行的依據。然而，美方的《起訴案件記錄》承認，匯豐銀行的「初級」員工清楚華為與伊朗Skycom Tech公司之間的關係，但是又說匯豐銀行的高級管理者對此並不清楚。

2019月9日23日，華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華的住所，前往法院出席聆訊。（資料圖片/路透社）

因此，孟晚舟的律師認為，這一說法是難以令人置信的，律師團隊將向法庭提供更多證據證明這是「重大不實陳述」。

另據6月12日公開的最新法庭文件顯示，加拿大安全情報局事前知悉孟晚舟將會被捕。根據2018年12月1日的一份備忘錄，加拿大安全情報局獲美國聯邦調查局吿知，計劃於孟晚舟同日稍後抵達温哥華國際機場時將她拘捕。美方為了避免外界認為美方施加了影響，特意不出面參與逮捕行動。

而且，加拿大總檢察長明知逮捕孟晚舟將嚴重侵犯其根據《加拿大權利憲章》所享有的權利，依然根據「預先設計的計劃」，先由加拿大邊境服務局「假裝進行例行海關檢查」來不當採集她的電子設備中的信息作為證據，幾個小時後再由聯邦警察將其逮捕。

目前，孟晚舟的律師團隊正在以程式濫用、證據不充分等理由要求終止引渡程序。法庭當天未就案件本身作出任何決定，但是把下一次開庭日期定在了6月23日。據悉，本案審理仍將持續相當長的時間。