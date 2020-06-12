【孟晚舟引渡案】中國駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者

加拿大卑詩省最高法院日前宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將會繼續。 中國駐加拿大大使叢培武11日接受路透社採訪表示，美國正在利用孟晚舟的案子來製造中國與加拿大之間的摩擦。他說，美國一直利用加拿大，美國是中國與加拿大關系中的麻煩製造者。

加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院5月27日公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準。因此，對孟晚舟的引渡案將繼續審理。

對於此案，中國駐加拿大大使叢培武在接受英國路透社採訪時說，美國正在利用孟晚舟的案子來製造中國與加拿大之間的摩擦。他說，「美國一直在利用加拿大，美國是中國與加拿大關係中的麻煩製造者。」

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被問及是否認為加拿大司法體系具有獨立性時，叢培武提到了美國總統特朗普在2018年12月的談話，說特朗普的言論表明，孟晚舟一案是「政治事件，而非單純的司法案件。」叢培武表示：「我們認為，這實際上是美國為了打壓中國高科技公司而策劃的一起嚴重政治事件。」

不過，叢培武沒有透露中國是否會因上個月孟晚舟敗訴而對加拿大進行報復。

在孟晚舟被捕後不久，中國政府以國家安全指控拘捕了兩名加拿大人，並停止進口加拿大油菜籽。叢培武稱，這兩名加拿大人「健康狀況良好」，但領事探視仍由於防疫措施而暫停，「當形勢好轉時將會恢復」。