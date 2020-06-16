澳毒販被判死刑與中澳關係有關？中國外交部：法律面前人人平等

廣州市中級人民法院6月13日宣判，澳洲籍男子卡姆·吉萊斯比（Cam Gillespie，或稱Karm Gillespie）運毒罪成，判處死刑。外界懷疑死刑判決和中澳關係近期惡化有關。對此，中國外交部表示，中國法律規定，任何人犯罪，在適用法律上一律平等，中國司法機關對不同國籍的罪犯均依法作出處理。

6月15日，外交部發言人趙立堅主持例行記者會。

澳洲廣播公司記者提問，第一，本週末，廣州市中級人民法院宣佈判處澳大利亞籍毒販卡姆·吉萊斯比死刑。請問中方為何在宣判過程中不展現透明度？第二，該案的宣判正值近期中澳外交關係緊張之際，為什麼澳方不能認為該案宣判同兩國外交關係緊張有關？

圖為澳洲7News新聞網頁截圖，相中人物是吉萊斯比，吉萊斯比是澳洲的一名演員。（7News）

趙立堅表示，關於第一個問題，毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，社會危害極其嚴重，中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用，對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。他說，中國法律規定，任何人犯罪，在適用法律上一律平等，中國司法機關對不同國籍的罪犯均依法作出處理，中國有關地方法院在依法公開開庭審理查明犯罪事實的基礎上作出上述判決，中方將繼續依法保障涉案人員合法權利，並按照有關國際公約和《中澳領事協定》為澳方領事探視提供便利。

關於第二個問題，他表示，中國司法機關嚴格按照中國法律、依據法律程序獨立辦案。

隨後有外媒記者追問，在澳洲，有觀點認為，澳籍毒販卡姆·吉萊斯比的死刑宣判時間讓人很難將判決與中澳當前緊張關係分開，中方對此有何回應？中方是否會考慮澳方提出的、為該毒販減刑的有關交涉？

對此，趙立堅表示，中國有關地方法院在查明犯罪事實的基礎上，依法作出有關判決，毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪，法律面前人人平等，中國司法機關嚴格按照中國法律，依照法律程序獨立辦案，澳方應切實尊重中國的司法主權。

莫里森稱，澳洲通過所能利用的一切外交途徑，呼籲全世界廢除死刑。（AP/資料圖片）

2013年，澳洲籍男子吉萊斯比在廣州機場離境時，海關在其托運行李發現7.5公斤冰毒。事隔7年後廣州市中級人民法院宣判，吉萊斯比運毒罪成，判處死刑。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）對中方的判決表示悲傷，並強調澳洲反對一切情況下對任何人的死刑。但被問道是否與近日的中澳磨擦有關，伯明翰表示兩者不應該扯上關係。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月15日表示，澳洲正在尋求與中國因販毒而被判處死刑的澳洲籍男子吉萊斯比（Karm Gilespie）接觸。他說，澳洲堅決反對死刑，「我們將繼續向吉爾斯皮先生提供領事協助，並讓中國介入他的案子。」