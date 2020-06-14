澳洲男子運毒被判死　澳貿易部長稱與中澳磨擦無關

廣州市中級人民法院6月13日宣判，澳洲籍男子吉萊斯比（Cam Gillespie，或稱Karm Gillespie）運毒罪成，判處死刑。事件正值中澳緊張關係之際，但澳洲稱事件與中澳磨擦無關。

圖為澳洲7News新聞網頁截圖，相中人物是吉萊斯比，吉萊斯比是澳洲的一名演員。（7News）

事發2013年，澳洲籍男子吉萊斯比在廣州機場離境時，海關在其托運行李發現7.5公斤冰毒。事隔7年後廣州市中級人民法院宣判，吉萊斯比運毒罪成，判處死刑。

據法院官網消息，法院對吉萊斯比運毒案作出一審判決，以走私毒品罪判處死刑，並沒收其個人全部財產。但除提及澳洲國籍外，並未透露有關被吿其它訊息，未有透露吉萊斯比的犯罪細節。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）對中方的判決表示悲傷，並強調澳洲反對一切情況下對任何人的死刑。但被問道是否與近日的中澳磨擦有關，伯明翰表示兩者不應該扯上關係。

伯明翰表示吉萊斯比有10天時間提出上訴，亦稱會繼續為吉萊斯比及其家人提供協助。

中澳關係因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）關係陷入緊張，澳洲在4月曾呼籲應對新冠病毒沿頭進行獨立調查，並要求排除世衛在外，引起中方不滿。中國在5月對澳洲進口的大麥徵收反傾銷及反補貼稅，並分別6月5日及9日對澳洲發出旅遊及留學預警。

世界衛生大會（WHA）5月18日決議要求對新冠病毒進行調查（點擊瀏覽大圖）：