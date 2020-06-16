俄羅斯聖彼得堡北極科學院院長被捕　被控向中國出售潛艇資料

據俄塔斯社及今日俄羅斯（Rossiya Segodnya/Russia Today）周二（15日）消息，78歲的學者、聖彼得堡北極科學院院長、海軍老兵米季科（Valery Mitko）因涉嫌叛國罪，自2月起在其家中被軟禁，其逮捕令已延長到10月10日。若罪名成立，他將面臨最高20年的刑期。 報道指，米季科被控在前往中國時，將關於聲納領域的發展和探測潛艇的方法等情報出售給中方情報人員；調查人員認為，米季科從2017年起就已開始從事這類行為。

據報道，米季科於1963至1994年間，在蘇聯和俄羅斯艦艇、潛艇和海軍機構內服役，擁有一級校官軍銜（相當於海軍上校），自1990年起任海軍學院水聲學教研室負責人。他擁有技術科學博士學位，是聖彼得堡工程院通訊院士、俄羅斯自然科學院院士、北極科學院院士兼院長。他曾榮獲24枚獎章，參與撰寫400多篇科學論文，在俄羅斯和許多國家都很有名氣，還是兩本教科書的作者。自2016年開始，米季科在中國的大連海事大學擔任客座教授，並於2017年和2018年在中國舉行兩次演講。

米季科本人則否認向中國政府洩露國家機密。其律師表示，米季科確實帶着他的講座文件去了中國，但這些文件只包含學術和公開的資料，當他返俄後，居所卻遭搜查，及後被控叛國。目前，律師已對有關指控提出上訴，但未披露更多細節。

路透社報道指，近年來，一些俄羅斯科學家因涉嫌將敏感材料交給外國人而被捕並被控叛國罪。對當局持批評意見人士則認為，這些逮捕源於毫無根據的偏執。

《今日俄羅斯》在官方微博上報道了此一消息。（微博截圖）

值得一提是，《今日俄羅斯》在官方微博上報道了此消息，其中使用中國國旗的表情符號（emoji）來代替「中國」字眼。有中國網民留言表示不以為意：「兩國這種事都沒少做，禮尚往來嘛」，並提及2016年傳出的中國知名衛星專家、國防專家侯建文被俄羅斯情報機構的美女間諜策反，而遭國安當局扣查一事，認為中俄情報工作「有來有往」，屬「正常」現象。還有網民甚至表示：「雙方應討論一下，和平解決，也別太為難老同志。」