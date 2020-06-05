Facebook將給中俄官媒加「國營媒體」標籤　中方：勿將問題政治化

美國社交媒體Facebook將給中國、俄羅斯和伊朗等國的官媒賬號貼上「國營媒體」的標籤，並禁止其在Facebook上向美國用戶投放廣吿。對此，中國外交部表示，希望有關平台放棄偏見不要將問題政治化。

中美圍繞貿易、媒體、疫情等各領域展開激烈交鋒。（Reuters）

中國外交部發言人耿爽指出，媒體是各國人民加強溝通、增進理解的重要橋樑和紐帶，任何外國的媒體機構，只要其活動符合駐在國的法律法規，遵守職業操守，就應該被一視同仁，不應該被區別對待。

耿爽表示，「我們希望有關社交媒體平台，能夠放棄偏見，本着開放包容的精神來看待各國媒體在促進國際交流與合作中的作用，不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。」

據多家美媒報道，Facebook在6月4日宣布「出於對今年美國大選的謹慎考慮」，他們決定從下周開始在美國推出針對外國國營媒體的標籤制度。

目前，第一批被列入標註範圍的媒體主要有中國的新華社、央視新聞、《人民日報》，俄羅斯的衛星通訊社、《今日俄羅斯》以及伊朗的部分媒體。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，Facebook安全政策負責人格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）受訪時表示，Facebook擔心這些國營媒體會將議程設置與國家戰略結合到一起。「如果你在閲讀有關抗議的報道，這是誰報道的、他們有什麼動機，這對你來說是很重要的。這麼做可確保公眾了解幕後黑手是誰」。

美國社交媒體平台Facebook將給中國、俄羅斯和伊朗等國的官媒賬號貼上「國營媒體」的標籤，並禁止其在Facebook上向美國用戶投放廣吿。（資料圖片）

Facebook這則聲明下，詳細介紹了自己這一標籤的標註形式。從手機端或網頁端點進Facebook認證的「官方媒體」主頁，都會彈出「該媒體或許受外國政府影響」的標語。

在下方的詳細介紹中，會具體指出該媒體受到哪國政府「控制」、在美國境內投入了多少資金在時政、競選領域的廣吿上，甚至列出賬號管理員的人數、位置。

據CNN報道，Facebook自2019年12月開始，就有計劃推動這一標註。這次正式宣布前，Facebook召集了65位專家一同研究了「外國官媒」的定義標準和細節。

在報道這則新聞時，CNN稱Facebook此舉是考慮到從美國疫情暴發，到當下連日來遍及全美的抗議中，中國媒體一直參與其中。尤其是在這次抗議示威活動中，中國媒體曾多次質問部分美國政客「誇讚香港暴徒，卻指責美國國內的示威者」。

韓聯社6月5日報道認為，該決定也反映了美國聯邦調查局（FBI）和國家情報局（DNI）等美國機構的意見。

而《今日俄羅斯》則很快發佈聲明指責Facebook虛偽，稱「一家長期與美國政府勾結的美國公司，在吿訴全世界能說什麼、不能說什麼，這就是技術審查和獨裁的定義」。