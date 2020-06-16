中印對峙｜證實中印邊界爆發衝突　中國外交部指印軍越界非法活動

中國與印度周一（15日）晚上在有領土爭議的加勒萬河谷發生衝突，印度據報有3名軍人死亡，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則引述知情人士消息稱「我方也有人員傷亡」。 中國外交部發言人趙立堅在周二（16日）的例行記者會就表示，事件緣於印度軍隊嚴重違反共識，兩次越境進行非法活動，並且挑釁和攻擊中國人員。

趙立堅指衝突因印度軍隊越境進行非法活動所致。（資料圖片／路透社）

胡錫進在微博上發文指，中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發「嚴重肢體衝突」，「據老胡緊急向知情人士了解，我方也有人員傷亡」。胡錫進又稱，印度千萬不要把中國的克制誤判為軟弱，千萬不要在中國面前傲慢自大，「中國確實不想與印度衝突，但決不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明」。胡錫進指，若印度在中印邊境地區挑起更大衝突，對印度自身及對該地區都不可能有任何好處，「希望它不要從中國這裡討進一步的教訓」。

趙立堅則指，印度軍隊嚴重違反中印雙方的共識，兩次越境進行非法活動，並且挑釁及攻擊中國人員，導致中印之間發生嚴重的人身衝突。趙立堅表示，中國已就此事向印度提出強烈抗議及嚴正交涉，並敦促印度嚴格限制其前線部隊越境或採取任何可能使邊境局複雜化的單方面行動。

（綜合報道）