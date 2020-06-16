【中印對峙】印媒：兩軍再舉行談判　專家指印度部署坦克備戰

中印邊境對峙持續。《印度斯坦時報》引述兩名高官報道，印度和中國軍方代表團6月15日於東部拉達克（Ladakh）實際控制線（Line of Actual Control ）沿線的兩個地點舉行談判，包括加勒萬（Galwan）地區的准將級談判，温泉區（Hot Springs）的上校軍官會晤。

報道引述一位軍官稱，「會談積極坦誠。只要談判還在進行，我們就在朝着解決方案前進。」

報道稱，印度目前的重點是解決班公錯（Pangong Tso，或稱班公湖）北岸的局勢。該處一直是持續的中印邊境衝突的中心，雙方軍隊持續對峙。

圖為2009年11月11日，中國和印度軍方代表於印度阿魯納恰爾邦舉行會晤。（路透社）

俄羅斯衛星通訊社6月15日報道，莫斯科國立大學亞非學院專家沃爾洪斯基（Boris Volkhonsky）指出，印度在與中國接壤的邊界「騷肌肉」，與印度國內政治局勢有關。

沃爾洪斯基認為，對於印度政府來說，向國內表明它仍然堅挺，不會損害其國家利益並且不會割讓領土，非常重要。印方騷肌肉首先是指望能證明自己已經做好捍衛國家利益的準備。

報道也引述中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎指，印度近期向最北部的邊界投放大量的兵力，通過貨運列車運載大批T-90、T-72主戰坦克。由於T-90主坦克是印度陸軍主力部隊的標配，所以也可以解讀為是印度備戰的一種信號。