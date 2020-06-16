【63年首次】廣交會網上開幕直播賣貨　李克強：特殊時期創新舉措

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，第127屆中國進出口商品交易會（廣州交易會）在延期兩個月後，昨日（15日）以網上形式開幕，為63年來首次，展期直到本月24日。 中共中央政治局常委、國務院總理李克強在北京出席廣交會「雲開幕」儀式。他表示，網上舉辦廣交會是特殊時期的創新舉措，要努力穩住外貿外資基本盤。

李克強宣布第127屆廣交會開幕。（新華社）

15日上午10時許，李克強宣布第127屆廣交會開幕。他表示，這次在網上舉辦廣交會，是特殊時期的創新舉措，要向國際社會表明中國擴大開放、努力維護國際産業鏈供應鏈安全的堅定決心。他又指，在疫情大流行背景下發展跨境電商，既是企業生存之道，更是競爭之策。建設更多服務中小企業的海外倉平台，有利大中小企業通過跨境電商融通發展、共生共榮。

李克強強調，下半年外部環境依然嚴峻復雜，中國進出口受到的影響還會持續，要扎實做好「六穩」「六保」工作，努力穩住外貿外資基本盤，完成全年經濟社會發展目標任務。

6月15日，在位於山東青島科技創新園的青島國華工藝品有限公司，營銷人員通過廣交會直播平台推介出口產品。（新華社）

據了解，此次廣交會共有2.6萬餘家企業齊齊上線，網上平台設有展商展品、供採對接、大會服務、跨境電商專區等五大板塊，包括16大類商品50個展區，180萬件展品同期上線展示。展商可通過圖文、視頻、3D、VR等多種形式展示商品信息。

官方介紹，本次網上廣交會產品設置分類與傳統展會分類相同。全球觀眾均可通過搜索查詢產品或企業，在網上參觀企業的虛擬展位。以前的面對面洽談，今年則變成展商「直播賣貨」，為應對網絡展會這一全新模式，不少參展商在公司總部設立多個直播間，24小時分3更推介產品，昨日就有5000多場直播舉行。

廣交會有中國外貿「晴雨表」和「風向標」之稱，自1957年創辦以來從未間斷。近年每屆廣交會的參展企業數在2.5萬家左右，到會境外採購商規模在20萬人左右。