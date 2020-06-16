新冠肺炎│北京應急響應級別上調至二級　恢復上網課鼓勵居家辦公

北京新冠肺炎疫情出現反彈，自6月11日至15日，已經累計報告新冠肺炎確診病例106例。目前，豐台區、海澱區、西城區、房山區、石景山區、東城區、大興區、門頭溝區9個區已經報告確診病例，其中豐台最多，達78人。

6月16日晚，北京市召開疫情防控新聞發布會，北京市政府副秘書長陳蓓通報，近日在國家衛生健康委專家組的指導下進行了分析，經北京市新冠肺炎防控工作領導小組研究決定，按程序報批後，決定6月16日即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級。

北京市民進行核酸檢測採樣。（AP）

陳蓓指出，所有病例均與新發地農產品市場有關聯。本起聚集性疫情，初步判斷由人際傳播和物品污染引發。

會上通報指出北京市嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京。非必要不出京，必須出京持核酸證明。

北京市中高風險街道鄉鎮所轄小區村，外來人員及車輛禁止進入，高風險街道鄉鎮所轄小區村進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察並做核酸檢測。

恢復各年級線上教學，各高校停止返校。

6月16日，地處北京豐台區花鄉的首都經濟貿易大學實施嚴格管控。該校15日在官微發佈消息稱，即時起實施最高等級、最嚴格的校園管控措施，並將對校內人員全員分批進行核酸檢測。（中新社）

二級響應級別下不需停產停工，但要下調辦公樓宇到崗率，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%，實行分時段預約限流。停止團隊跨省旅遊。