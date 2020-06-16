新冠肺炎｜北京15日新增27宗確診病例　當局嚴控高風險人員離京

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情遭遇反彈，據北京市衛健委今日（16日）通報，首都北京周一（15日）再增27宗本土病例。北京從6月11日到6月15日已累計新增106宗本土確診病例，且發生跨省傳播。 此外，北京市疫情防控工作領導小組15日召開會議，強調要嚴格重點部位和重點人員管控，嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散，並從嚴加強社區防控工作。

會議還強調，對確診病例的密切接觸集中醫學觀察。對有確診病例的農貿市場、菜市場等周邊屋苑嚴格封閉管理，做好生活服務保障，對屋苑居民居家觀察並核酸檢測。加強集中醫學觀察點管理。做好學校防疫工作。巴士、地鐵要控制滿載率，乘客要佩戴口罩。

6月15日，在北京市豐台區新村街道的一處臨時核酸採樣點，前來檢測的市民排隊進檢測採樣。（新華社）

據國家衛健委今日（16日）通報，15日0至24時，31個省份報告新增確診病例40宗，其中境外輸入病例8宗（上海3宗，廣東3宗，內蒙古1宗，遼寧1宗），本土病例32宗（北京27宗，河北4宗，四川1宗）；新增疑似病例3宗，其中境外輸入病例1宗（上海），本土病例2宗（北京）。31個省份報告新增無症狀感染者6宗（境外輸入2宗）。

另據北京市衛健委通報，15日0至24時，新增報告本地確診病例27宗，其中東城區1宗、豐台區22宗、門頭溝區2宗、房山區1宗、大興區1宗。新增本地疑似病例2宗、無症狀感染者3宗。尚在觀察的無症狀感染者10宗。

北京新冠肺炎確診病例連續攀升，多地街道、社區開展核酸檢測。（Getty Images）

6月15日，中國疾控中心宣布已完成北京疫情病例樣本病毒全基因組測序和分析，初步結論已上報並正在開展病毒溯源。從6月11日起新增的病例中，已通報詳情的皆與新發地市場有關。其中重症患者僅1宗，是6月13日上午通報的重症患者50歲男子，工作地點和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，從事司機兼進貨員。

（綜合報道）