華為：願與美國廠商就新技術標準坦誠討論交流

美國商務部當地時間6月15日宣布將修改華為禁令，允許美企與華為就5G標準合作。對此，華為回應稱，願意與包括美國廠商在內的技術同行就新技術的標準進行坦誠的討論和交流。

華為發佈聲明表示，「華為的態度是一貫的，我們願意與包括美國廠商在內的技術同行就新技術的標準進行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。」

華為強調，標準的本質講究開放、公平、無歧視，需要全球廠商、科研機構及行業協會組織等的參與，包容和充分的協商能更好的推動技術標準的制定，也有利於全球經濟和產業的健康發展。

此前英國路透社報道稱，美國將修改禁止美國公司與華為開展業務的規定，以允許兩國公司在5G網絡標準制定方面進行合作。美國商務部以及相關政府機構已批准了這一規定的修改，正在等待《聯邦公吿》（Federal Register）公布。

隨後，美國商務部證實了這一消息。美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）稱其目的是為了「確保美國業界更全面參與通訊領域的標準制定活動」，「美國的參與和領導將影響未來5G、自動駕駛、人工智能和其他領先技術。」

美國商業部表示，「不會放棄全球創新領導者的地位」， 要通過這一行動「鼓勵美國業者全面採用和提倡美國技術成為國際標準，來保護美國國家安全和對外政策利益。」