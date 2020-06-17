【中印衝突】兩軍多人傷亡　解放軍報：可數小時內投送數千傘兵

經過幾輪談判之後，中印邊境再次發生衝突。消息稱，雙方多名士兵在6月15日的衝突中死亡。對此，中國軍方媒體次日在頭版刊發了一則重要消息，引發了外界關注。

《解放軍報》6月16日頭版刊發《空地同步 奔赴高原》一文。文章透露，前不久，空降兵某旅依託社會運力資源，通過民航、鐵路、物流等多種方式，將人員物資和武器裝備整建制投送至數千公里外的高原駐訓場，檢驗了部隊跨區兵力投送新模式。幾千名傘兵、數百台裝備和戰訓物資數小時內就完成了機動轉場。

報道指出，以往部隊組織機動轉場，多採取摩托化機動和鐵路輸送相結合的方式，實施整建制兵力投送需多梯隊多批次數天時間才能完成輸送，一定程度上影響了兵力投送效率，不利於部隊快速跨域機動和短時間內形成作戰能力。

事實上，解放軍此前已經意識到軍地聯合在兵力機動方面的重要作用，並已經在該領域有所嘗試。

2019年9月，《中國國防報》披露，空軍與5家地方物流公司簽署《軍民融合戰略合作協議》。2018年10月，《解放軍報》刊文指出，西部戰區空軍駐訓部隊與高原機場航站建立協作機制，初步實現了軍地保障信息利用一體化、保障力量運用一體化。按照這一模式，軍地攜手完成了邊境空中封鎖、高原陌生地域實彈實投等重大保障任務。

消息稱，3名印度士兵和5名解放軍在6月15日的衝突中死亡，中印局勢再進入緊張狀態。

據印度官方稱，3名印度士兵在拉德克爭議邊界與中國軍隊的衝突中死亡。中印雙方軍隊在這一爭議地區的對峙已經持續一段時間。

另據英國《快報》稱，衝突中5名解放軍被殺，11人受傷。

印度軍方表示，雙方高級別軍官正在會晤，以期緩和局勢。印方沒有做出進一步解釋。

對此，解放軍西部戰區新聞發言人張水利發表聲明稱，6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

張水利強調，「加勒萬河谷地區主權歷來屬我。印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。」

值得注意的是，關於近期解放軍空降兵整建制、遠距離、短時間機動投送的新聞，中方軍媒這些天密集披露。

此前5月底，中國空軍新聞網轉載刊發消息稱，空降兵某旅幾小時內將人員物資和武器裝備投送至數千公里外的西北高原某地域，部隊整建制抵達時間較以往明顯縮短。

6月7日，《解放軍報》微博轉載播發中國央視軍事視頻《從湖北出發！空軍整建制兵力投送》，視頻披露了整個投送過程。

此外，解放軍西藏軍區近期還在高原密集組織演訓，涉及多個軍兵種、涵蓋多領域科目。