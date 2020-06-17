【中印衝突】印度軍方指20名印軍士兵喪生　兩國呼籲透過對話磋商

中印軍隊6月15日在邊境地區再次發生衝突，印度軍方指有20名印度軍人身亡，另外有傳媒稱有43名解放軍死傷。不過兩國都表明希望以對話化解分歧。

印度軍方16日發表聲明，指除了較早時公布3名印軍殉職外，17名印軍其後證實傷重不治。另外《今日印度》（India Today）引述ANI通訊社報道，指消息人士證實有43名解放軍死亡或嚴重受傷，惟中國則沒有公布死傷人數。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）同日發表聲明，指印中軍方高層6日經過「建設性和有成效」的會晤，達成了緩和局勢和邊界對峙降温的共識。他表示，原本期待雙邊基層團隊可以順利執行雙方協議，但中方偏離雙方就實際控制線所達成的共識。

斯里瓦斯塔瓦稱，中方試圖單方面改變當地現狀，結果雙方在15日晚發生暴力衝突，造成印中人員各有傷亡。他認為假如中方恪守高層協議，根本可以避免出現傷亡，並強調印度堅信需要保持邊界和平與寧靜，以及通過對話解決分歧的必要性。但同時會堅地維護印度的主權和領土完整。

印中士兵在邊界發生致命衝突後，印度有民眾發起集會，抗議解放軍殺害印軍士兵。（AP）

解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校較早亦就事件發表聲明，指印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。他表示中國要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。