【新冠肺炎】內地新增33宗本土病例　河北浙江續現北京關聯病例

內地的新型冠狀病毒肺炎近來大有重燃之勢，據國家衛健委最新通報，內地在周二（16日）共新增33宗本土確診病例，另有11宗境外輸入病例。
據了解，上述33宗本土病例中，北京的本土病例有31宗，河北、浙江分別各有一宗與北京疫情有關的關聯病例。
北京疫情嚴峻，市委常委會在周三（17日）上午召開會議，會上要求對所有小區全面實行嚴格封閉式管理，同時對重點區域和重點人群全面進行病毒檢測並擴大檢測範圍。此外，北京將全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵公交等防控等級，全面落實重點人員禁止離京的措施。
北京疫情中心新發地市場。（中新社）
浙江的確診病例是一名36歲男患者，戶籍是台州溫嶺市，其長期於北京豐台區新發地農產品批發市場經商，日前從北京返回溫嶺後發病並確診。至於河北的病例則是雄安新區安新縣一名無症狀感染者轉為確診，患者是北京關聯病例的密切接觸者。
國家衛健委通報，內地在周二共新增44宗確診病例，其中境外輸入病例11宗（甘肅10宗，四川1宗），本土病例33宗（北京31宗，河北1宗，浙江1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例3宗，均為本土病例（均在北京）。當日新增治癒出院病例2宗，解除醫學觀察的密切接觸者116人，重症病例增加2宗。
境外輸入現有確診病例102宗（無重症病例），現有疑似病例2宗。累計確診病例1856宗，累計治愈出院病例1754宗，無死亡病例。
截至周二，內地現有確診病例252宗（其中重症病例7宗），累計治癒出院病例78379宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83265宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者754269人，尚在醫學觀察的密切接觸者4683人。
無症狀感染者方面，內地在周二新增11宗無症狀感染者（境外輸入4宗）；當日轉為確診病例6宗（境外輸入1宗）；當日解除醫學觀察9宗（境外輸入4宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者106宗（境外輸入62宗）。
（綜合報道）