【新冠肺炎】內地新增33宗本土病例　河北浙江續現北京關聯病例

內地的新型冠狀病毒肺炎近來大有重燃之勢，據國家衛健委最新通報，內地在周二（16日）共新增33宗本土確診病例，另有11宗境外輸入病例。

據了解，上述33宗本土病例中，北京的本土病例有31宗，河北、浙江分別各有一宗與北京疫情有關的關聯病例。

北京疫情嚴峻，市委常委會在周三（17日）上午召開會議，會上要求對所有小區全面實行嚴格封閉式管理，同時對重點區域和重點人群全面進行病毒檢測並擴大檢測範圍。此外，北京將全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵公交等防控等級，全面落實重點人員禁止離京的措施。