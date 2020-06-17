【北京疫情】北京高校全面停止返校復課　清華大學改辦網上畢業禮

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，6月11日出現時首宗本土確診病例後，短短一星期內已有137宗病例。 中國最高學府之一清華大學在周三（17日）宣布，2020年畢業典禮將採用「雲畢業典禮」形式，不再安排學位授予環節，但畢業生可在今後任何一年返校參加學位授予儀式。 據了解，清華大學已於6月17日起停止學生返校復課，如無極特殊情況，亦不允許學生進出校園。

受疫情影響，北京的高校全面停止返校復課工作。（中新社）

按照相關安排，清華大學將於6月22日及23日分別舉行研究生畢業典禮和本科生畢業典禮，屆時會安排部分師生代表在大禮堂前廣場參加，其他在校畢業生則會按院系分散安排在室外集中參加，至於非在校畢業生就只能網上參加，具體安排會另行通知。但校方表示，2019年10月和2020年1月、4月、6月的畢業生，可選擇在今後任何一年返校參加一次學位授予儀式。

值得一提是，受疫情影響，北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕已經表明，全市高校全面停止春季學期學生返校復課工作，各高校要根據學校實際情況研究調整方案，包括要以「一對一」、「點對點」通知到近期原計劃即將返校復課的學生，按照北京防控工作要求不返校。至於尚未啟動返校復課工作的高校，要立即啟動不返校復課工作預案，同時要求各高校通過線上辦理、遠程服務等方式，做好畢業生的畢業離校工作。

（綜合報道）