司法部政治部主任馮力軍去世　終年55歲

6月18日，中國法制網發布消息稱，司法部黨組成員、政治部主任馮力軍（副部級）近日因病去世，終年55歲。目前司法部官網已撤下馮力軍的簡歷。

公開簡歷顯示，生於1965年的馮力軍是陝西蒲城人，早期仕途起步於共青團系統，及至1998年任共青團寶雞市委城市部部長。

馮力軍此後出任寶雞計生委主任助理、市委台辦主任，千陽縣委副書記、縣長，縣委書記，及至2006年任商洛市委常委、組織部長。

2009年，馮力軍上調陝西任省委組織副部長，在其後的8年時間中，她還在陝西省人大兼過職，同期還兼任省人社廳長、黨組書記。

2018年，馮力軍短暫任過陝西副省長、黨組成員，並仍任省委組織副部長，省人社廳廳長、黨組書記。同年3月，馮力軍上調中央任司法部政治部主任、黨組成員。

不過，對於馮力軍死因，本港《星島日報》稱，馮力軍是6月10日晚上在家中16樓墮樓身亡。《星島日報》指，由於秦嶺風暴，陝西近年官場震蕩，原省委書記趙正永以及多名省部級高官落馬，陝西還成立了「省委肅清趙正永流毒和以案促改工作領導小組」，並且召開「趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會」，中紀委、中組部派員到會指導，預示風暴未息。